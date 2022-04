Epoque: esce “Aposto”, il nuovo singolo

Fuori in digitale per Virgin Records (Universal Music Italia) “Aposto”, il nuovo singolo di Epoque con la produzione musicale di Ever Mihigo e Jordan Houyez a.k.a. Trackstorm

“Aposto” è un brano sentimentale in cui la linea vocale dell’artista ben si adatta ad una produzione musicale moderna influenzata da ritmi afro e dancehall. La rapper e cantante torinese classe 1992 di origine congolese così racconta il brano: “Aposto è un pezzo spensierato, che parla d’amore. Volevo esprimere tutti quei sentimenti e pensieri che ci invadono durante una relazione e che, a volte per orgoglio o paura, nascondiamo alla persona amata. In questa canzone il mio messaggio è quello di vivere le emozioni al 100% e che le relazioni, anche se finiscono, vanno vissute al meglio per dar loro il giusto senso. Ho lavorato a questo brano tra Torino e Parigi: la produzione musicale è dinamica e gioca molto sulla linea vocale in piena sintonia con le ritmiche afro. Il risultato finale è proprio come lo immaginavo, un brano che fa ballare e che ti porta verso emozioni semplici e piacevoli”.

Cantato in italiano con l’aggiunta di qualche verso in francese e in lingala, come fa spesso Epoque nelle sue canzoni, “Aposto” svela un altro aspetto dello stile di questa artista dal respiro internazionale.

Janine Tshela Nzua, vero nome dell’artista di origine congolese, è nata a Torino e cresciuta tra Parigi e Bruxelles, prima di stabilirsi nel capoluogo piemontese, dove ha frequentato le scuole. Da sempre appassionata di musica, dopo l’incontro con Di Gek – producer e appassionato di musica africana, house e hip hop -, ha dato forma a un suo stile personale con sonorità afro in cui la melodia R’n’B si alterna al rap. I testi conscious, in cui mischia l’italiano con il francese e il lingala, uniti a un incontro tra musicalità e ritmiche afro, danno un respiro internazionale al suo stile.