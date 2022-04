Previsioni meteo 15 aprile 2022: tempo stabile con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 15 aprile 2022: clima primaverile e tempo stabile sull’Italia con l’alta pressione, temperature in ulteriore aumento

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia in questo Venerdì Santo grazie a un campo di alta pressione che da ormai diversi giorni ci tiene compagnia. Il tempo risulterà dunque stabile e in prevalenza soleggiato anche nella giornata di oggi, ad eccezione della Sicilia che potrà essere lambita da un nucleo di bassa pressione posizionato sul Nordafrica. Temperature in ulteriore aumento, con valori ben al di sopra della media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS almeno fino a domani avremo prevalenza di bel tempo e clima gradevole, con valori termici superiori alla media stagionale. Tra Pasqua e Pasquetta però una discesa di aria fredda e instabile porterà maltempo con piogge sparse su gran parte della nostra Penisola. Per un quadro più specifico, serviranno ulteriori aggiornamenti nel corso del weekend.

Intanto per oggi, venerdì 15 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge sui settori alpini orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque ma con nuvolosità in transito specie sulle Alpi, residue piogge sul Triveneto. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori con tempo asciutto, addensamenti più compatti lungo l’Adriatico. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con tempo stabile e ampi spazi di sereno su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile ma con molte nuvole in transito su tutti i settori. Al pomeriggio locali piogge sulla Sicilia meridionale, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con molte nuvole, piogge sparse sulla Sicilia. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in calo e massime in rialzo al Nord, stazionarie o in aumento al Centro e al Sud.

