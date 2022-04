Cicli mestruali lunghi e irregolari: il fegato ne risente

Le donne giovani in premenopausa con cicli mestruali lunghi o irregolari hanno un rischio maggiore di steatosi epatica non alcolica

Secondo i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, le donne giovani in premenopausa con cicli mestruali lunghi o irregolari hanno un rischio maggiore di steatosi epatica non alcolica prevalente e incidente rispetto alle donne con cicli normali.

Gli autori, della Sungkyunkwan University di Seoul, evidenziano che le giovani donne in premenopausa con cicli mestruali lunghi o irregolari dovrebbero essere consapevoli del rischio futuro di sviluppare la steatosi epatica non alcolica e ad esse va consigliato di adottare comportamenti di stile di vita sani come l’attività fisica regolare e abitudini alimentari sane per ridurre il rischio di sviluppare la steatosi epatica non alcolica e altre malattie metaboliche.

Seungho Ryu, professore presso la Sungkyunkwan University School of Medicine e colleghi hanno analizzato i dati del Kangbuk Samsung Health Study su 135.090 donne in premenopausa di età inferiore ai 40 anni che si sono sottoposte a un esame sanitario annuale o biennale presso i centri sanitari di Seoul o Suwon, in Corea del Sud.

I partecipanti hanno preso parte a un esame sanitario completo dal 2011 al 2017 e hanno avuto almeno un esame di follow-up condotto entro il 31 dicembre 2019.

La durata del ciclo mestruale è stata auto-riferita ed è stata classificata come inferiore a 21 giorni, da 21 a 25 giorni, da 26 a 30 giorni, da 31 a 39 giorni e 40 giorni o più, o cicli troppo irregolari per essere stimati.

Alle donne è stata diagnosticata una steatosi epatica non alcolica (NAFLD) sulla base della steatosi epatica osservata in un’ecografia addominale.

Al basale, il 7,1% della coorte aveva una NAFLD prevalente e il 27,7% aveva un ciclo mestruale irregolare o una durata del ciclo di 40 giorni o più.

Dopo l’aggiustamento per le covariate, le donne con una durata del ciclo mestruale da 31 a 39 giorni (rapporto di prevalenza aggiustato [aPR]=1,27; IC 95%, 1,19-1,36) o 40 giorni o più (aPR=1,35; IC 95%, 1,28- 1.42) presentavano un rischio maggiore di NAFLD rispetto alle donne con una durata del ciclo mestruale da 26 a 30 giorni.

Nel sottogruppo di donne senza NAFLD al basale, sono stati diagnosticati 4.524 casi di NAFLD durante un follow-up medio di 4,4 anni. Rispetto alle donne con una durata del ciclo da 26 a 30 giorni, quelle con una durata del ciclo da 31 a 39 giorni (aHR=1,27; IC 95%, 1,15-1,39) o quelle con una durata del ciclo di oltre 40 giorni o un ciclo irregolare (aHR=1,49; IC 95%, 1,38-1,6) aveva un rischio maggiore di essere diagnosticate con NAFLD.

Nell’analisi di sensibilità, avere una durata del ciclo mestruale di almeno 40 giorni o un ciclo irregolare era anche associato a un rischio più elevato di NAFLD moderata o grave.

In un’analisi di 18.968 donne con dati disponibili da ecografia pelvica e valutazioni ginecologiche, quelle con un ciclo mestruale da 31 a 39 giorni (aPR=1,28; IC 95%, 1,11-1,46) e un ciclo mestruale di oltre 40 giorni o irregolare ( aPR=1,42; IC 95%, 1,27-1,58) aveva una maggiore probabilità di NAFLD.

In 14.378 donne con NAFLD o sospetta sindrome dell’ovaio policistico al basale, c’era anche un aumento del rischio di NAFLD in quelle con un ciclo mestruale da 31 a 39 giorni (aHR=1,23; IC 95%, 1,03-1,47) o 40 giorni -ciclo più o irregolare (aHR=1,32; IC 95%, 1,15-1,52).

“L’associazione tra cicli lunghi o irregolari e rischio di sviluppare NAFLD era indipendente dall’obesità e costantemente osservata nelle donne senza sindrome dell’ovaio policistico, il che significa che le donne con cicli mestruali lunghi o irregolari dovrebbero essere incoraggiate a impegnarsi in comportamenti di vita sani indipendentemente dallo stato di obesità o PCOS”, ha detto Ryu.

Gli autori ritengono che la ricerca futura dovrebbe includere misurazioni ormonali che potrebbero spiegare le associazioni tra cicli mestruali lunghi e irregolari e NAFLD. Sono inoltre necessarie ricerche future per determinare se l’implementazione di comportamenti di vita sani nelle donne con cicli lunghi o irregolari possa ridurre il rischio di NAFLD.

