Su Rai 4 “Benvenuti a Zombieland”: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Benvenuti a Zombieland”: ecco la trama del film con protagonisti Woody Harrelson e Emma Stone

Quando la comicità incontra un classico tema horror il risultato può essere inaspettatamente divertente. Giovedì 14 aprile alle 21.20 Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) trasmetterà la comedy-horror divenuta ormai cult “Benvenuti a Zombieland”, che anticiperà la messa in onda del suo sequel “Zombieland – Doppio colpo”, in onda la prossima settimana in prima visione.

In un presente flagellato da un’improvvisa apocalisse zombie, il giovane Columbus ha stilato una lista di regole fondamentale per rimanere vivi in un contesto così terrificante e bizzarro. Durante il suo viaggio verso l’Ohio, dove spera di trovare vivi i suoi genitori, Columbus incontra il moderno cowboy Tallahassee, duro dalla passione smodata per le merendine alla crema di latte, e le sorelle ribelli Wichita e Little Rock. Tutti insieme vivranno un’avventura fatta di imprevedibili incontri e tanti morti viventi.

Diretto da Ruben Fleischer, poi dietro la macchina da presa per “Venom”, “Benvenuti a Zombieland” è una delle più fortunate commedie a tema zombie prodotte negli ultimi vent’anni, ricca di brio e invenzioni che si affida a un solido cast composto da Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Bill Murray in un cameo entrato nella storia.