Previsioni meteo 14 aprile 2022: caldo in aumento

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 aprile 2022: anticiclone dominante sull’Italia, temperature in aumento con picchi fino a +25°C

Condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia da inizio settimana grazie alla rimonta di un robusto campo anticiclonico che anche nella giornata di oggi determinerà tempo stabile e soleggiato. Qualche innocua velatura attraverserà le regioni meridionali ma senza precipitazioni, mentre le temperature massime saliranno ulteriormente per un primo assaggio di caldo. Nelle zone di pianura e al Sud si potranno raggiungere anche i +25°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS almeno fino al giorno di Pasqua la situazione resterà invariata, con tempo stabile grazie all’alta pressione e valori termici in ulteriore crescita nei prossimi giorni. Non sono esclusi picchi fino a +30°C, mentre a partire dal giorno di Pasquetta il tempo potrebbe cambiare, con il ritorno delle piogge e un calo termico.

Intanto per oggi, giovedì 14 aprile 2022, al Nord Italia stabilità diffusa al mattino con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Attesa qualche schiarita tra Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna al pomeriggio con isolati rovesci sui rilievi del Trentino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Al Centro sereno o poco nuvoloso al mattino con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con velature in transito dai settori meridionali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alta su tutti i settori.

In Toscana ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, nubi sparse al pomeriggio; in serata la nuvolosità sarà irregolare su tutti i settori sempre però con assenza di fenomeni.

Al Sud e sulle Isole tempo stabile al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, specie sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo, con ancora nuvolosità medio-alta in transito. In serata tempo asciutto con molte nubi tra Sardegna e Sicilia; variabilità asciutta altrove.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su coste e zone interne al mattino e poi al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni, il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione con nubi sparse.

Temperature minime stazionarie e massime in generale rialzo.

