In libreria il catalogo “Marc Chagall. Una storia di due mondi”

In libreria “Marc Chagall. Una storia di due mondi”, catalogo della mostra al MUDEC di Milano, e “Marc Chagall. Una vita per l’arte” editi da 24 ORE Cultura

Disponibile in libreria “Marc Chagall. Una storia di due mondi”, il catalogo – edito da 24 ORE Cultura – della mostra in programma al MUDEC – Museo delle Culture di Milano fino al 31 luglio 2022, che presenta l’opera di Marc Chagall, uno degli artisti più popolari e amati del Novecento, attraverso la straordinaria collezione dell’Israel Museum di Gerusalemme.

Il catalogo, che analizza oltre cento opere, donate per la maggior parte dalla famiglia e dagli amici di Chagall, è dedicato in particolare ai suoi lavori grafici, ripercorrendo i temi fondamentali della sua vita e della sua produzione artistica: dalle radici nella nativa Vitebsk all’incontro con l’amata moglie Bella Rosenfeld, della quale illustrò i libri Burning Lights e First Encounter, al suo rapporto con la religione a cui si ispirò per realizzare le sue affascinanti interpretazioni della Bibbia.

Il volume mette in relazione queste opere col mondo culturale da cui nacquero: la lingua, gli usi religiosi e le convenzioni sociali della comunità ebraica, così come i colori e le forme, che Chagall assimilò da bambino.

La sua biografia, divisa tra il mondo russo ebraico in cui crebbe e la Francia, si intreccia con eventi decisivi dell’Europa della prima metà del Novecento: dall’urbanizzazione e secolarizzazione alla Rivoluzione russa, dalla persecuzione degli ebrei alle guerre mondiali. Ma è soprattutto nelle sue radici ebraiche, nella sua gioventù, nel suo amore per la moglie che Chagall ha trovato l’ispirazione. È da quel contesto materiale e culturale, riccamente presentato in questo catalogo, che nasce quella sua arte così originale, unica nel panorama del secolo scorso, piena di colori, talvolta malinconica, talvolta allegra, facilmente comprensibile a pubblici diversi.

Ad accompagnare l’uscita del catalogo della mostra sarà in libreria anche “Marc Chagall. Una vita per l’arte”, il volume edito da 24 ORE Cultura e a cura di Elena Pontiggia che ripercorre la vita dell’artista attraverso un’ampia raccolta delle sue opere più importanti e significative. L’autrice guida così il lettore nelle diverse fasi della vita e del percorso artistico di Chagall, riconosciuto come uno dei maestri dell’arte moderna del XX secolo.

Marc Chagall

Marc Chagall nasce nel 1887 nel villaggio di Vitebsk, in Bielorussia, nel 1910 si trasferisce a Parigi, dove conosce i principali artisti dell’epoca, tra cui Braque, Picasso, Robert Delaunay e Léger. Allo scoppio della prima guerra mondiale, l’artista torna a Vitebsk e successivamente si trasferisce a Mosca nel 1920, lavorando a decorazioni sceniche e dipingendo i pannelli per il teatro ebraico d’avanguardia. Con il peggiorare della situazione politica nell’Unione Sovietica lascia Mosca nel 1923, facendo ritorno in Francia, dove continua a lavorare nonostante il crescente antisemitismo. Con l’invasione della Francia da parte della Germania nel 1939 la sua situazione diventa quasi insostenibile: nel maggio del 1941 parte per gli Stati Uniti. Nel 1946 una grande retrospettiva al Metropolitan Museum of Art di New York ripercorre 40 anni di lavoro, contribuendo in modo determinante alla sua notorietà internazionale. Rientra nell’amata Parigi nel 1948, dedicandosi a scenari e costumi per il balletto Daphne e Chloe per l’Opéra, mentre la sua reputazione continua a crescere: le sue opere vengono esposte in gallerie e musei di tutto il mondo, compresi il Louvre e il Petit Palais di Parigi. Muore il 28 marzo 1985 a St. Paul de Vence, dove viene sepolto.