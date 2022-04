Ferrara&Borghetti online con “Scusa”

In radio e su tutte le piattaforme digitali “SCUSA”, il nuovo singolo del duo FERRARA&BORGHETTI, Gianluca De Angelis e Alexandros Paride Sangermano

Esce in radio e su tutte le piattaforme digitali “SCUSA”, il nuovo singolo del duo FERRARA&BORGHETTI, ovvero Gianluca De Angelis e Alexandros Paride Sangermano.

Scusa, distribuito da Altafonte, è un brano sincero in cui i due artisti si mettono a nudo con spontaneità e con la volontà di riconoscere i propri errori nei rapporti e nelle relazioni. Scusa è la resa tipica di chi, dopo un forte litigio e una forte sofferenza, si ritrova a mettere da parte l’orgoglio e a farsi un esame di coscienza, un mea culpa in chiave romantica per ritrovare e ricucire un legame. Scusa mette nero su bianco i sentimenti senza filtri o maschere, è la confessione di un momento in cui si capisce che chiedere scusa è la cosa più giusta da fare.

In occasione della festa della donna il duo ha deciso di lanciare una challenge sui social, invitando gli uomini a regalare un fiore per chiedere scusa ad una donna sconosciuta, in occasione della Festa della Donna l’8 marzo.

Due cantautori del Sud Italia, rispettivamente di Messina e Cosenza, che incontrandosi in una sessione di scrittura per giovani artisti, decidono di mettersi insieme e lavorare ad un progetto comune.

Scoperti dalla produttrice romana AnnaChiara Zincone e da Tommaso Gavazzi, FERRARA&BORGHETTI firmano il loro primo contratto con la YORPIKUS, storica etichetta underground che insieme al suo team discografico ha lavorato a diversi progetti nel passato (Bud Spencer Blues Esploxion, Frank Sent Us, Moseek, Eman, ecc).

FERRARA&BORGHETTI sono con la loro musica la voce della loro generazione, tra una chitarra acustica ed una foto su Instagram, tra una notte al pianoforte ed una storia su Tik Tok.

Foto di Giorgia Spina – Modella della copertina Alexandra Elena Stoican

CANALI UFFICIALI

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ferrara_borghetti/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ferraraborghettiofficial