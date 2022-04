Volo Altissimo online con “Usque ad finem”

Con “Usque ad finem” Volo Altissimo continua il suo progetto unico e innovativo con l’utilizzo della lingua latina antica dentro la metrica rap

Volo Altissimo continua il suo progetto unico e innovativo con l’utilizzo della lingua latina antica dentro la metrica rap: una novità che lo distingue dal resto della scena rap, rendendolo unico.

“USQUE AD FINEM” è il suo nuovo singolo che tradotto significa “Fino Alla Fine”; in questo brano il rapper classe ‘97 trasmette grande carica emotiva all’ascoltatore, che viene trasportato in un viaggio in cui l’impossibile non esiste, in cui si può solo sognare e fare di tutto per raggiungerlo.

“Volare significa sognare: ovvero fare ciò per cui sei nato, ciò che senti nel tuo cuore, che ti spinge a lavorare per essere felice, per sentirti realizzato, quello che la società odierna invece spinge a credere che sia impossibile quindi meglio rimanere con i piedi a terra.” – Volo Altissimo

L’artista ha imparato a volare e sognare, credendo fermamente che i sogni possano diventare realtà per chiunque, nessuno escluso. Ci vogliono gli ingredienti giusti come perseveranza, passione, amore e sacrificio, tutto ciò accompagnato da una fede incrollabile verso la vita, verso ciò che ci governa e che è invisibile: il cielo, dove tutto è possibile. Volo manda quindi un messaggio positivo e potente con la sua carriera e con questo pezzo.

“Cercate ciò che vi fa battere il cuore e proteggetelo da tutti quelli che vi diranno che è impossibile perché la verità è che lo stanno dicendo a voi perchè hanno paura di cosa potreste realizzare, fidatevi di voi stessi sempre, fino alla fine e scoprirete di cosa siete capaci, la gente ha paura di chi crede in sé stesso, perchè è capace di fare qualsiasi cosa. vi aspetto per volare con me insieme.

Volo.”

Volo Altissimo, Pseudonimo di Federico Messina è un rapper italiano classe ‘97.

Nato e cresciuto a Varese, si è fatto le ossa nelle strade facendo freestyle. Trasferitosi a Rimini ha continuato a inseguire il suo sogno componendo e scrivendo canzoni e collaborando con diversi artisti. Nel 2019 si avvicina al mondo del cinema studiando dizione e tecniche di recitazione presso la scuola artistica di Gianpaolo Mai.

Entra nella scena musicale nel 2020, quando pubblica sulle piattaforme il suo primo brano “Eat Sleep Rap”, registrato e composto interamente da lui. Tra il 2021 e il 2022 pubblica numerosi singoli in collaborazione con Sorry Mom!, mostrando e sviluppando il proprio stile.

Diplomato al Liceo Classico e laureato in Scienze Giuridiche, porta i suoi studi all’interno delle canzoni, dall’uso del latino a riferimenti culturali. La sua musica è metaforica come il nome d’arte che ha scelto: “Volo Altissimo”, perché quando canta è con i piedi per terra ma con il cuore e con la testa alti nel cielo. Non si nasconde dietro maschere, condivide la sua storia e le sue emozioni, si mostra esattamente com’è, brutalmente onesto e profondo.