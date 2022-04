Un legame tra infezioni da virus respiratori e asma

Le infezioni da virus respiratori rappresentano il fattore principale di riacutizzazioni di asma pediatrico secondo un nuovo studio

Le infezioni da virus respiratori rappresentano il fattore trigger principale di riacutizzazioni di asma pediatrico. Queste le conclusioni di uno studio presentato nel corso del congresso annuale dell’American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), tenutosi alla fine del mese scorso.

La pandemia di Covid-19 ha fornito l’occasione naturale per verificare quanto ipotizzato. I ricercatori hanno ipotizzato che il ricorso al distanziamento fisico e ad altre misure non farmacologiche per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 abbia ridotto i fattori trigger virali di riacutizzazione asmatica, portando ad una riduzione della criticità asmatica non legata a variazioni di allergeni e agenti inquinanti.

Per verificare l’attendibilità di questa ipotesi, hanno condotto, pertanto, un’analisi retrospettiva delle riacutizzazioni di asma pediatrico e dei risultati dei test per la presenza di virus respiratori in un periodo compreso da gennaio del 2014 a giugno del 2021.

Gli episodi di riacutizzazione di asma pediatrico sono stati censiti nelle cartelle cliniche elettroniche in base alla somministrazione continua di salbutamolo come marker surrogato di asma critico.

I ricercatori hanno osservato, da 15 a 52 settimane dopo che i CDC Usa avevano raccomandato l’implementazione locale di interventi non farmacologici per prevenire la diffusione di Covid-19, che gli episodi settimanali di riacutizzazione asmatica erano passati, da una media di 64,7 nel periodo 2014-2019, ad una media di 13,4 nel 2020.

In modo analogo, i tassi medi di positività ai virus respiratori si sono ridotti dal 56,5% nel periodo 2014-2019 al 30,9% nel 2020, pur in assenza di variazioni significative della conta dei pollini, delle muffe e dell’Indice di Qualità dell’Aria nel 2020.

Da ultimo, è stata documentata l’esistenza di un’associazione significativa tra rhino/enterovirus, virus influenzali, virus respiratorio sinciziale, coronavirus stagionale, adenovirus e Indice di Qualità dell’Aria con le riacutizzazioni di asma pediatrico.

In conclusione “…la pandemia di Covid-19 ha confermato, in modo assolutamente casuale, che le infezioni sostenute da virus respiratori rappresentano il fattore scatenante di riacutizzazioni di asma pediatrico. La riduzione della trasmissione di questi virus, pertanto, dovrebbe passare in prim’ordine nella gestione dell’asma pediatrico”.

