Rihanna posa con il pancione per Vogue

I look da quasi mamma di Rihanna lasceranno il segno per molto tempo. In questi mesi, ad ogni uscita pubblica la popstar ci ha regalato outfit indimenticabili. Dopo tanti scatti rubati dai paparazzi, è Vogue a pubblicare il servizio fotografico ufficiale che ritrae Riri con il pancione. Protagonista della copertina di maggio, la cantautrice appare bellissima e raggiante come non mai con ogni abito.

Dalla tuta di Maison Alaïa e le scarpe di Manolo Blahnik allo slip bianco di Savage x Fenty, passando per l’outfit ruggine con piumino crop di Rick Owens e l’abito in toulle di Haute Couture di Jean Paul Gaultier by Glenn Martens.

Obiettivo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non è stupire ma “ridefinire cosa è considerato ‘decente’ per una donna incinta”, dice Riri nell’intervista che ha rilasciato al magazine. “Il mio corpo- spiega la star- sta facendo cose incredibili adesso e non me ne voglio vergognare. Questo dovrebbe essere un periodo celebrativo. Perché nascondere la tua gravidanza?”.

Rihanna si gode il momento insieme ad A$AP Rocky, amico di lunga data, compagno di vita e padre del bambino di cui ancora non si sa il sesso o quando, più o meno, dovrebbe venire al mondo.

Rihanna incinta: gli scatti di Vogue ↓