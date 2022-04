La birra ucraina Chernigivske arriva in Italia

Chernigivske, la birra più amata in Ucraina, sarà venduta anche in Italia nei bar, ristoranti e negozi. Il ricavato sarà devoluto alla popolazione ucraina

Il marchio di birra più amato in Ucraina, Chernigivske, sarà presto acquistabile anche in Italia, nei bar, ristoranti e negozi. A seguito del lancio in Gran Bretagna, AB InBev, proprietaria del marchio, garantisce una donazione di almeno 5 milioni di dollari ad alcune ONG prescelte, tra cui Caritas International, per sostenere azioni di aiuto umanitario. In ogni caso, tutti i profitti di AB InBev saranno destinati al medesimo scopo. Anna Rudenko, direttore marketing di Chernigivske Ucraina, ha condotto questa iniziativa dal Belgio dove si è trasferita con parte della sua famiglia il mese scorso.

“Sono orgogliosa di lanciare Chernigivske in Italia a sostegno di iniziative di aiuto umanitario”, dice Rudenko.

“Chernigivske è un marchio apprezzato da generazioni di ucraini– aggiunge come riferisce la Dire (www.dire.it) -. Come produttori di birra, possiamo sfruttare i nostri legami con i consumatori per inserire il brand nel mercato italiano e permettere a chi lo acquista di contribuire alle iniziative di aiuto umanitario in corso”.

I distributori e i rivenditori interessati a partecipare all’iniziativa – o i consumatori incuriositi – possono visitare il sito: http://chernigivske.ua. Oltre che di Chernigivske, AB InBev è proprietaria dei marchi Corona, Leffe, Stella Artois, Becks, Hoegaarden, Tennents, Bud, Lisa e Franziskaner.