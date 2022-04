Flo online con il videoclip di “Milonga con Sauces”

È online il videoclip di Milonga con Sauces, nuovo brano estratto dall’ultimo album di Flo, Brave ragazze , fresco di pubblicazione anche in formato vinile (SoundFly)

E’ online il videoclip di Milonga con sauces, il brano tradotto e interpretato della cantautrice partenopea Flo, e contenuto nel suo nuovo album, Brave ragazze, fresco di pubblicazione anche in formato vinile (SoundFly).

«Quando ho ascoltato per la prima volta Milonga con sauces ero in Sudamerica – racconta Flo –e sono stata subito folgorata da questa melodia potentissima. Poi ho scoperto che era di Leda Valladares, cantautrice, poetessa e ricercatrice del Tucuman, che con il suo registratore, appena ventenne negli anni ‘40, raccoglieva per campagne e città, canzoni antiche, urla solitarie e riti che andavano via via scomparendo. Il suo lavoro di recupero del patrimonio musicale argentino è ancora oggi considerato tra i più importanti che siano mai stati fatti. L’ironia macabra della sorte la condannò a finire i suoi giorni in una clinica per malati di Alzheimer; una vita spesa per la memoria che finisce senza più ricordi. Quando ho scelto di tradurre Milonga con sauces ho pensato ad un atto di gratitudine, volevo che la storia di questa artista, praticamente sconosciuta in Europa, entrasse nella nostra memoria».

Guarda il videoclip su YT: https://youtu.be/yZFsUWRpuGQ

Nel video, girato nei meravigliosi giardini di Villa Caprile, le riprese live di Flo, e dei musicisti Cristiano Califano (chitarra classica e viola da gamba) e Michele Maione (tamburi a cornice e percussioni, nonché arrangiatore dell’album) si alternano a foto d’epoca, a voler sottolineare il ruolo della memoria e della potenza del ricordo.