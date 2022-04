Ekkstacy in concerto al Biko di Milano

Dopo aver conquistato tutti sulle piattaforme di streaming il giovane talento canadese Ekkstacy arriva a Milano il 3 maggio al Biko Club

Il canadese EKKSTACY arriva per la prima volta in Italia il 3 maggio al Biko di Milano. Dopo aver fatto incetta di stream con i suoi brani dalle sonorità dark e synth wave, l’artista diciannovenne di Vancouver annuncia la data unica italiana nell’ambito del suo tour europeo in partenza ad aprile. I biglietti sono acquistabili su Ticketmaster, Ticketone, e DICE. Ingresso riservato ai possessori di tessera ARCI.

Il diciannovenne di Vancouver EKKSTACY ha già una schiera di fan che aspettano con impazienza la sua prossima mossa. Con i singoli i walk this earth all by myself (che conta oltre 19M di stream) e uncomparable, l’artista ha definito il suo marchio di fabbrica, caratterizzato da un suono unico influenzato da Elliott Smith, Bon Iver e The Drums. EKKSTACY ha sempre voluto esprimersi come artista, ma mancava di fiducia; dopo aver passato due difficili anni affrontando la battaglia contro l’abuso di sostanze e il divorzio dei suoi genitori, è finalmente riuscito a trovare nella musica il conforto che cercava da tempo. Il suo è un mondo sonoro unico, che EKKSTACY descrive come una fusione di indie, post punk e synth wave.