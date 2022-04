Nyco Ferrari torna con la canzone “Ambaradan”

AMBARADAN è il nuovo singolo di NYCO FERRARI, fuori per Golpe Music (distribuzione Sony Music Italy). Il brano segna un nuovo capitolo del viaggio musicale dell’artista

AMBARADAN è un invito a superare le proprie paure: “puoi chiudere tutto in un armadio, puoi far finta che tutto vada liscio, ma se non affronti i tuoi problemi, alla fine quelli tornano tutti a galla. È come un boomerang. Più provi a lanciarlo lontano più quello ti tornerà indietro con forza. Ma va bene così, non devi avere paura. La vita è un ambaradan, è vero, ma è proprio questo il bello no?”

La canzone nasce come un flusso di coscienza durante una sola sessione di studio notturna. Il sound ha un carattere intimistico ma trasognato, mentre il testo suggerisce poco alla volta di affrontare i propri problemi, i propri scheletri nell’armadio, per liberarsi dalle paure e accettare l’ambaradan che ognuno si porta dentro. La produzione, firmata Jiz, è semplice ma colorata, e mescolando un riff di chitarra essenziale, un synth elettronico e una drum machine secca e spietata, trascina l’ascoltatore in un mix tra atmosfere rock 80’ e una nuova wave urbana.

Ambaradan è una parola quasi divertente, ma si riferisce a un passato che si vorrebbe poter cancellare. E per quanto l’abitudine possa far dimenticare il vero significato delle parole, del senso profondo delle cose, ad un certo punto tutto riemerge per quello che è.

Ritrovare il senso di tutto, allargando quella prospettiva che solo il trascorrere del tempo può dare, per fare ordine o anche solo capire che quella confusione fa parte della vita. Perché è solo così, con le azioni passate che bruciano sulla pelle come cicatrici ancora fresche, che possiamo evitare di ripetere gli stessi errori.

BIO

Nyco Ferrari muove i primi passi tra le jam session in giro per le metropoli di tutto il mondo, tra cui Londra, Dublino, Shangai e New York: “una notte, girovagando per Soho, sono finito al Ronnie’s Scott, il Jazz Club. Mi sono trovato a cantare chiudendo gli occhi perdendomi nelle note, per capire che lì in mezzo ai musicisti col microfono in una mano e la birra nell’altra, io ci stavo proprio bene”.

Non c’è da stupirsi se quando torna a Milano Nyco si sente più straniero che italiano. Qui scopre un fermento che lo sprona a raccogliere le migliori canzoni scritte all’estero in un album dalle sonorità esotiche unendo il pop, il jazz e l’elettronica: “a Milano mi sono accorto di quello che avevo stipato nella valigia: un modo tutto mio di fare musica.”

Dopo i primi singoli, nati da una continua sperimentazione musicale, l’11 marzo è in uscita il nuovo singolo Ambaradan.