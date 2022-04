IPA Award: premiato un brevetto di Cnr e Università di Torino

IPA Award 2021 ideato dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM): premiato un brevetto congiunto Cnr – Università di Torino

Premiati i brevetti vincitori dell”Intellectual Property Award” (IPA) 2021, concorso ideato dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con l’Associazione Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca pubblica).

Tra i 35 brevetti finalisti -5 per ciascuno dei 7 settori-, 4 sono state le candidature Cnr, unico Ente di ricerca presente alla fase finale del concorso, ammesse alla finale a Dubai:

– Rapid purification of phycobiliproteins presentato da Rosaria Lauceri del Cnr-Irsa, sede di Verbania per il settore Agritech and Agrofood

– Zenit smart polycrystals: materials for innovative lasers presentato da Jan Hostasa del Cnr-Istec di Faenza per il settore Green Technologies and Alternative Materials

– Near-zero erosion, ultra high temperature ceramic composite presentato da Luca Zoli del Cnr-Istec Faenza per il settore Aerospace

– Low-power magnetometer for improved sensors integration in future vehicles presentato da Federico Maspero associato al Cnr-Ifn, sede di Milano-Politecnico per il settore Future Mobility.

Nel settore Life Science and Health Care è stata premiata, come migliore brevetto italiano, l’invenzione Chimeric complex and its therapeutic uses in cancer metastasis treatment, presentata dalla prof.ssa Daniela Taverna dell’Università degli Studi di Torino: ideata e attualmente in corso di sviluppo in collaborazione con il gruppo del Dott. Vittorio de Franciscis presso Cnr-Ieos, è relativa a un complesso chimerico in grado di bloccare la metastatizzazione delle cellule tumorali. La Commissione di esperti nazionali, nominata da MiSE-UIBM, dopo due round di una scrupolosa valutazione (79 brevetti candidati in questo settore), ha conferito il premio all’innovazione UniTo-Cnr per il suo elevato potenziale nella lotta contro il cancro, avendo questo complesso chimerico mostrato una elevata capacità di bloccare la metastatizzazione dei tessuti. Il premio assegnato di € 10.000 sarà versato a UniTo e sarà vincolato ad investimenti per il futuro sviluppo della tecnologia brevettata.

Ad un anno dall’avvio del bando, il concorso IPA2021 è giunto al termine, con una significativa partecipazione da parte delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (in 38 hanno candidato complessivamente) 217 nuove tecnologie, frutto del prezioso lavoro di ricerca e innovazione svolto dal sistema pubblico della ricerca.

La cerimonia di presentazione dei finalisti e di proclamazione dei vincitori è visibile su:

#Day1 https://www.youtube.com/watch?v=-jItgQSFhTk

#Day2 https://www.youtube.com/watch?v=Yl9SR2x7BFM

Le tecnologie sono consultabili sul portale www.knowledge-share.eu.