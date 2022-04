A Patrizio Pelizzi il Premio Letterario Milano International

Patrizio Pelizzi ha vinto il “Premio Letterario Milano International” per la sezione dedicata alla poesia con la lirica “Volare”

La premiazione è avvenuta presso la sala Barozzi di Milano in ritardo per le restrizioni Covid 19 lo scorso 6 marzo 2022. L’ artista Pelizzi ha una grande passione per la poesia, infatti lo scorso anno ha pubblicato il suo primo libro poetico “L’essenza di un Sognatore”(edito da 96 Rue de-La-Fontaine Edizioni). Nelle sue liriche poetiche si percepisce il dolore, lo sconforto, momenti di gioia, semplicità, speranza, luce e la fede per il Signore!! C’è un profluvio di riflessioni, dove niente è scontato. La poesia per Patrizio Pelizzi è Logos e Pathos, è una continua ricerca dell’emozione all’interno della mente. Per lui la Poesia rende liberi di pensare con il proprio cervello per non essere tutti omologati. Patrizio considera la poesia come il teatro sublimazione assoluta.

Attore sensibile e versatile di teatro (da Shakespeare a Pirandello), cinema e serie TV, lo ricordiamo nella sua lunga carriera in varie esperienze lavorative come: Distretto di polizia,Turbo, Un posto al sole, Vivere, Via Zanardi 33, Questa è la mia terra, Incantesimo, Crimini bianchi, Gente di mare, Moana, Enrico Piaggio-Un sogno italiano e in film d’autore diretti dal Maestro Pupi Avati (La seconda notte di nozze, Il Cuore Grande delle Ragazze, Un Matrimonio, Un ragazzo d’oro) e Mariantonia Avati (Per non dimenticarti). Patrizio dopo il diploma di liceo linguistico presso l’istituto San Giuseppe al Trionfale di Roma, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’università “La Sapienza” e successivamente vince il concorso nella Polizia di Stato. Dopo aver frequentato a Campobasso la scuola di polizia “Giulio Rivera”, lavora presso la Questura di Roma. Per seguire la sua grande passione artistica si congeda dalla polizia e si iscrive alla fine degli anni 90 al famoso “Duse Studio International” diretto da Francesca De Sapio. Frequenta la scuola di Cinema di Lino Damiani e l’Accademia doppiaggio diretta da Silvia Pepitoni. Partecipa a svariati stage e workshop con Anna Maria Bottini, Beatrice Bracco, Antonio Prisco, Thomas Otto Zinzi e Gigi Proietti. Nel 2018/2019 è stato tra i protagonisti del radiodramma web Passioni senza fine 2.0, diretto da Giuseppe Cossentino. Dal 2021 è autore e conduttore insieme agli Speaker Lilly Della Balda e Paolo Bartolini di una interessante rubrica settimanale che si occupa di cinema “Film Mitici” trasmessa dalla Repubblica di San Marino su Radio Web in Volo. Prossimamente vedremo Patrizio Pelizzi nel nuovo film di Pupi Avati “Dante” con protagonista Sergio Castellitto.

Anche quest’anno tutte le opere sono state valutate da una competente giuria internazionale formata da illustri esponenti del mondo della cultura, arte e giornalismo! Presieduta dal Presidente onorario Pierluigi Panza e Aldo Dalla Vecchia (Presidente giuria). L’ evento è stato condotto come ogni anno dal professionale e brillante editore Dott. Roberto Sarra (anche Presidente dell’Associazione culturale Pegasus), affiancato dalla showgirl Pamela Mauro. In questa edizione è stato premiato anche il Sociologo Francesco Alberoni con Cristina Cattaneo Beretta per il Green Book, il libro dell’anno con il rinnovamento del Mondo (edito da Nave di Teseo). All’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Pegasus di Cattolica con patrocini istituzionali e dell’Associazione Logos Cultura, hanno partecipato autori provenienti da vari paesi del mondo e libri di grandi marchi editoriali quali Mondadori, Rizzoli, Mursia, Sperling e Kupfer, Solferino, Bompiani, La nave di Teseo. La cerimonia conclusiva, arricchita da performance canore tra cui quella della star americana Ronnie Jones, ha visto sul podio Marina Marazza, già vincitrice della selezione Bancarella 2021, con Io sono la strega (Solferino) e autrici come Masal Pas Bagdadi con A piedi scalzi nel Kibbutz (Bompiani). Tra i super ospiti premiati in questa edizione sono stati presenti Giovanni Macrì, il Dottor Sorriso (Premio alla Carriera), la modella Elisa D’ospina (Donna dell’anno per il sociale) e la giornalista Lorella Ridenti (Donna dell’anno per il giornalismo).

Tra i premi della giuria, riconoscimenti sono andati al giornalista Rai Giancarlo Trapanese e all’autore spagnolo Mauro Gonzalez Hernando, mentre il premio della critica è stato assegnato al giornalista Mediaset Nicola Calathopoulos. Le opere Nelle scorse edizioni hanno ricevuto il Premio Letterario Milano International illustre personalità, ricordiamo: la discografica Mara Maionchi, l’ avv. Annamaria Bernardini de Pace, il soprano Maria Dragoni, il maestro Vince Tempera, il tenore Luca Canonici, il giornalista Gabriele Nissim, la conduttrice Tessa Gelisio e l’imprenditrice Susanna Messaggio. Patrizio Pelizzi dedica il suo “Premio Letterario” alla abnegazione per ogni forma di Guerra, a tutte le persone che soffrono con seri problemi di salute, e soprattutto ai giovani artisti che devono sempre credere nelle loro passioni e potenzialità.