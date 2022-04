Ulisse Schiavo online con il nuovo album

Fuori il nuovo disco di Ulisse Schiavo per Dischi Sotterranei. “Precious Silver Grace”è un progetto che da un ampio spazio a altri tipi di discipline in particolare la performance art

Ulisse Schiavo è un cantante, chitarrista e performer, laureato in Design della Moda e Arti Multimediali allo I.U.A.V. di Venezia. L’intenzione ad interfacciarsi con più discipline è la linea guida alla base della produzione di Ulisse nel tentativo di costruire un sistema in cui musica/immagine/corpo siano elementi equipotenti. Ora è uscito “Precious Silver Grace”, il nuovo album solista per Dischi Sotterranei.

Precious Silver Grace è la parte più sensibile di forze non violente, è un corpo a corpo meticoloso fra le voci della stessa gola che si lascia addomesticare. È il primo dispositivo di analisi di tutte le parti dello stesso corpo che dialoga con sé stesso, in un sistema di input e output.

È un percorso libero fra stati emotivi e di presenza che si intersecano inesorabilmente. È una prova di ritmo vero, virtuale e vitale come chiave di lettura per una realtà noiosa. Vorrei andar via, fin troppe volte e mi dico resta. Resta in te.

Precious Silver Grace è la mia verità. Precious Silver Grace appartiene a tutte le forze nascoste di cui mi dimentico. È un monito a guardare dall’altra parte, con occhi diversi. Pronti.

“Mi sento inerme di fronte a certe angolazioni di me stesso”. È un agglomerato di suoni organizzati in brani eterogenei che si svincolano dalla forma canzone regolata per avvicinarsi a territori più fisici e diluiti in uno spazio sonoro emotivo.