Magna in radio con il singolo “Ovunque”

Quando un’ emozione si trasforma in vibrazioni: Magna torna con il nuovo singolo “Ovunque”, disponibile sulle piattaforme digitali

In concomitanza a una grande perdita quale quella di un fratello si scatenano inevitabilmente emozioni che spesso fanno a calci con i sentimenti e necessitano di trovare un luogo dove poter dar forma a qualcosa che rimanga nel tempo. È così che la musica diventa il rifugio perfetto nella quale un’emozione si trasforma in vibrazioni, parole e suoni capaci di far vivere a chi l’ascolta una piccola percezione del nostro essere.

Federico Magna è un cantautore 23enne forlivese che si avvicina alla musica partendo dalla scrittura, dalla quale ha sempre tratto ispirazione e che lo ha spinto a trasformare le sue emozioni in quelle che sono le sue canzoni. Ha iniziato il suo percorso musicale condividendo il viaggio con un gruppo di amici, per poi sganciarsi e scegliere di far parte di questo mondo a modo suo. Ha già pubblicato diversi brani presenti in rete e ora è pronto a lanciarsi con l’uscita del nuovo singolo intitolato “Ovunque” .