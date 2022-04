Amber Heard svela nuovi dettagli della storia con Johnny Depp

Amber Heard si confessa in un lungo post sui social: “Mi fa male rivivere i dettagli della vita con Johnny Depp”

Continua la battaglia legale tra gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard. “Sarò offline per le prossime settimane. Come sapete sarò in Virginia per confrontarmi con il mio ex marito Johnny Depp in tribunale“, ha scritto l’attrice sui social. Tra poche ore incontrerà il suo ex marito, che l’ha citata per diffamazione, nell’aula di tribunale.

Il processo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è atteso anche in streaming e in tv, trasmesso Court TV, un emittente dedicata ai true crime e live coverage dalle aule dei tribunali. Tra gli ultimi casi importati trasmessi c’è quello del poliziotto il poliziotto condannato per omicidio per aver ucciso George Floyd. Court TV coprirà l’evento avvalendosi di un gruppo di esperti per commentare le varie fasi del processo

“Johnny mi ha citata in giudizio per un editoriale che ho scritto sul Washington Post, in cui raccontavo la mia esperienza di violenza e abusi domestici. Non l’ho mai nominato – ha continuato Heard – piuttosto ho scritto del prezzo che le donne pagano per parlare contro gli uomini al potere Speriamo che quando questo caso si concluderà, io possa voltare pagina e anche Johnny. Ho sempre conservato amore per Johnny e mi provoca grande dolore dover vivere i dettagli della nostra vita comune di fronte al mondo“.