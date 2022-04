Premio Internazionale di letteratura Città di Como: iscrizioni aperte

Il Premio Letterario Città di Como, patrocinato dalla Regione Lombardia e da altri importanti istituzioni pubbliche e private, è nato nel 2014 da un’idea di Giorgio Albonico e oggi rappresenta uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani e vanta una Giuria prestigiosa.

Il montepremi complessivo di 25.000 euro e può aumentare per nuove iniziative nel corso dell’evento.

Tra i vincitori delle passate edizioni autori affermati come: Camilla Baresani (2014) e Franco Di Mare (2015) per la Narrativa, Domenico Quirico (2018) per la Saggistica, Corrado Augias e Luca Ricolfi per la saggistica (2019), Licia Colò e Giovanna Pancheri per la Sezione Opera a Tema (2020).

Il premio è suddiviso nelle seguenti sezioni: poesia; narrativa; saggistica e una sezione multimediale che prevede proposte di testi, musica, immagini, videopoesie e booktrailer. Si aggiunge la sezione opera prima, la sezione opera a tema specifico e verranno premiati anche i vari generi della narrativa e della saggistica.

Il concorso “Premio internazionale di letteratura Città di Como” è aperto a scrittori professionisti ed esordienti e a chiunque voglia cimentarsi nella produzione di opere artistiche secondo le indicazioni del bando. Il premio nelle ultime 8 edizioni ha visto la partecipazione di migliaia tra scrittori, fotografi e videomaker. Il Premio Città di Como nel corso di questi anni è cresciuto ed ha riscosso crescenti consensi sul territorio italiano e non solo. Dalla primissima edizione del 2014, il Premio Città di Como è sempre stato autonomo ed indipendente, riconoscendo pari dignità a tutti i partecipanti e garantendo la totale imparzialità di giudizio. Ha elargito premi in denaro, riconoscimenti anche ad associazioni a carattere benefico e a ospedali pediatrici.L’inedito risultato vincitore nel 2018, L’Ospite della giovanissima Margherita Nani è entrato nella selezione del Premio Strega.

Anche in questa Nona Edizione gli autori che desiderassero una valutazione puntuale del testo, potranno richiederla contestualmente all’invio del loro manoscritto in regola con la sottoscrizione. Le schede di valutazione verranno predisposte e spedite e chi ne facesse richiesta potrà anche avere un colloquio con l’editor che ha redatto la valutazione.

Il Premio e la Giuria anche per l’edizione 2022 conferiranno riconoscimenti con diplomi e targhe, premi speciali della Giuria e assegneranno ulteriori premi in denaro o equivalente ai secondi e terzi classificati per un montepremi di 25.000 euro. Il romanzo inedito vincitore verrà pubblicato dall’editore Francesco Brioschi. In caso di impossibilità alla pubblicazione riceverà un premio in denaro; verranno assegnati premi speciali, per opere di prosa o poesia, a persone in regime di detenzione; assegnati anche Soggiorni Premio nei primari alberghi del territorio elencati sul sito del Premio.

La convinzione infine è fare qualcosa che si rivolge al bello, alla cultura, al miglioramento delle proprie qualità interiori.

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipare alla IX edizione del Premio sono pubblicate a questo indirizzo: https://premiocittadicomo.it/bando-ix-edizione/

Le opere dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa del Premio entro la data del 10 giugno 2022. La proclamazione dei finalisti e vincitori è prevista per settembre 2022 e la premiazione a ottobre 2022 in una sede di prestigio. E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione in formato PDF dal sito internet del Premio o iscriversi direttamente online. Le opere possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica info@premiocittadicomo.it o direttamente all’indirizzo postale indicato:

Associazione Eleutheria (Premio Città di Como) Via Oriani 8-22100 Como o casella postale n.260 Poste Centrali Via Gallio 6 22100 Como