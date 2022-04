“Per non essere” è il nuovo singolo di Veniero fuori per Piuma Dischi, distribuito da The Orchard e prodotto da Simone Sproccati

La canzone è la presa di coscienza del fatto che siamo unici ed è molto più utile sbagliare da soli che farlo per far parte di qualcosa che non ci rappresenta. Veniero affronta il tema dell’essere se stessi mettendo l’accento sull’importanza dell’unicità. La vera realizzazione non sta nel raggiungere obbiettivi e mete che gli altri ci indicano come irrinunciabili ma sta tutto nel saper sviluppare le proprie attitudini cercando di far emergere le proprie capacità restando unici.

A furia di cambiarti per piacere agli altri finisci per non essere. Si rischia di finire come un uovo in padella!

BIO

Veniero è Fabio, cantautore milanese classe 1989, con alle spalle qualche bocciatura e molte assenze. Ha scelto di usare il nome del nonno, di cui non sa altro, per ricucire il legame col passato e non lasciarlo indietro. Ha esordito con il singolo Paracadute nella primavera del 2021 con l’etichetta Piuma Dischi con cui ha anche rilasciato in estate il secondo singolo Non è cambiato niente, inserito anche nella playlist Apple Music “cantautori italiani”. Il 12 novembre 2021 esce Michael Jordan con il videoclip in anteprima su Skytg24 (guarda il video qui).