Fuori “Not To Forget” soundtrack di Marco Del Bene

Esce in digitale “Not To Forget” di Marco Del Bene: best soundtrack al New York Across the Globe Film Festival

Esce in Italia su tutte le piattaforme la colonna sonora di Not To Forget, un film statunitense che ha vinto oltre 40 premi internazionali, premiato anche al Los Angeles Italia Film Festival. Si tratta di un racconto di malattia e tenerezza, amore e dolore, a riguardo dell’Alzheimer e del valore della famiglia. Scritto, diretto e prodotto dall’italo-americano Valerio Zanoli, il film è distribuito negli USA e UK da Vertical Entertainment, e vede la partecipazione di cinque premi Oscar: Olympia Dukakis e Cloris Leachman (alla loro ultima interpretazione prima della scomparsa nel 2021), Louis Gossett Jr., Tatum O’Neal e George Chakiris.

A firmare la colonna sonora è il compositore italiano Marco Korben del Bene, che per questo nuovo lavoro ha già ricevuto il premio come best soundtrack al New York Across the Globe Film Festival.

Per toccare l’intima sfera della narrazione della malattia, tanto privata quanto universale, Marco ha scelto temi musicali essenziali ed emozioni sonore per un album totalmente strumentale e acustico: un’acustica lirica che tocca corde profonde e dà vita all’inedita narrazione in musica di una delle piaghe del nostro secolo, l’Alzheimer.

Not to Forget – Soundtrack diventa così un viaggio profondo e quasi spirituale che tocca quel confine sottile che separa e unisce l’amore e il dolore, nel momento della malattia dei nostri cari e della loro cura. È un viaggio delicato e poetico tra gli stati d’animo di chi accompagna le persone affette da Alzheimer (e non solo) in un alternarsi di sensazioni che poggiano su costruzioni musicali intense e al tempo stesso intime e delicate, per un ascolto raccolto e introspettivo.

Tra le 23 tracce di Not to Forget – Soundtrack, l’unico brano cantato è Take Care Of Me, che vanta la produzione di Marco Del Bene e Simone Sello, mentre il testo è firmato da Valerio Zanoli, Davide Bozza e Pierluigi Fabi con la straordinaria interpretazione di Sherol Dos Santos. Il mastering è stato realizzato da Luca Petrolesi di Studio DMI.

Qui il trailer di Not to forget: https://youtu.be/24jR6J8hCRM

Compositore e innovatore editoriale, Marco Del Bene ha al suo attivo moltissime collaborazioni musicali fra le quali Marco Mengoni e Patty Pravo, non ultima l’attività di produttore artistico per Sherol Dos Santos. Con un inizio precoce che lo ha visto compositore per il teatro dall’età di quattordici anni, Marco ha nel mondo dell’audiovisivo e del gaming il suo territorio preferito. Negli ultimi mesi si è dedicato quasi interamente al cinema firmando le colonne sonore di Vita, film doc di Matteo Raffaelli, scritto da Matteo Raffaelli e da Giorgia Colli, prodotto da D-Color e distribuito da Istituto Luce Cinecittà, dell’horror Reverse di MJ Capece e di Not to Forget, pellicola americana diretta da Valerio Zanioli con cinque premi oscar, distribuita negli USA e UK da Vertical Entertainment, e con cui si è aggiudicato il premio di Best soundtrack al New York Across the Globe Film Festival. Imprenditore digitale, giornalista e producer, dirige oggi la rete di portali Funweek ed è fondatore di un gruppo di aziende impegnate, a più livelli, nel mondo della comunicazione e nel mondo dei media. È padre di 4 gatti.