Fabio De Vincente torna con “Amare per sempre”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “AMARE PER SEMPRE” (Stage One), il nuovo singolo di FABIO DE VINCENTE

“Amare per sempre” è un brano in cui Fabio De Vincente vuole sdoganare preconcetti obsoleti ma non ancora superati come quelli dell’amore senza distinzione, dove non conta l’orientamento sessuale, il colore della pelle, la provenienza ed ogni tipo di minoranza.

“Penso che chiunque abbia bisogno di amare ed essere amato e inconsciamente vorremmo che fosse per sempre; ognuno però deve avere la libertà di scegliere chi amare senza essere né giudicato né discriminato”. Racconta l’artista a proposito del brano.

Nel videoclip di “Amare per sempre” Fabio De Vincente ha voluto, attraverso un originale animazione di Adriano Donato La Vitola, creare una provocazione facendo sposare una coppia gay da un prete e raffigurando il peccato originale della mela mangiata da Adamo bianco ed Eva nera proprio per rimarcare che l’amore, è libertà.

Biografia

L’arte di Fabio De Vincente, definito “l’aristocratico di strada”, racchiude quello che è stato ed è il suo stile di vita. Il carattere ribelle, il desiderio di evasione, lo spirito libero, contro le regole, lo si nota sin da piccolo. A chi gli chiede cosa volesse fare da grande risponde: “il musicista”, e a 10 anni sceglie il pianoforte come compagno di vita.

A 17 anni passa 6 mesi a scrivere poesie e dipingere senza mai uscire di casa. Grazie alle doti di intrattenitore suona piano e voce nei più prestigiosi club di Torino, Alassio, Capri, Costa Smeralda, Montecarlo, Londra, New York e molti altri, e per eventi privati esclusivi.

Ospite su Rai 1 da Maurizio Costanzo, presenta il singolo “Come quando fuori piove”. Dopo l’uscita di “One life one show” apre il concerto di Francesco Sarcina (“Le Vibrazioni”) e partecipa a The Voice of Italy 2016 esordendo al pianoforte con “Say Something” entrando nel team Dolcenera, nonostante anche Max Pezzali, Raffaella Carrà ed Emis Killa lo avrebbero voluto. Per tutti è un “musicista d’esperienza”, per Giorgio Moroder è “quello che potrebbe avere un successo discografico”. Apre il live di Dolcenera e dopo un breve tour tra Los Angeles e Las Vegas (dove rischia l’arresto 3 volte in 5 giorni) torna in Italia come giurato per due music talent con Moreno e Francesco Facchinetti. E’ proprio Fabio De Vincente che si racconta nelle sue canzoni, ha il vissuto giusto per cantare quelle parole che solo chi vive certe esperienze può scrivere. Per la terza volta entra nei finalisti di Sanremo Giovani 2019 con “Come nelle favole”, brano che esce in seguito, dopo un lungo difficile periodo, ad aprile 2021, primo singolo del suo nuovo progetto, entrando subito nelle classifiche. I successivi tre singoli, entrano nelle classifiche e conquistano articoli e passaggi su testate e radio nazionali. Da sempre non c’è distacco tra il suo lavoro e la sua vita, da cui prende ispirazione per le sue canzoni, segnata da altissimi e bassissimi . Inizia il 2022 con “Sopra un ring” ancora in classifica e prosegue con l’uscita di “AMARTI PER SEMPRE”.