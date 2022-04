Don Pero online con il brano “Wesh Poto”

Don Pero online con il singolo “Wesh Poto”: la voce del rapper torna forte e chiara in un racconto ricco di immagini, fra denuncia e speranza

Il talentuoso artista siciliano DON PERO torna con il nuovo singolo WESH POTO, fuori per Giaguaro Empire e distribuito da Believe. Questa nuova prova discografica segue la pubblicazione negli scorsi mesi di Petit e G, brani con cui il rapper classe 2000 si è distinto suscitando grande interesse fra gli addetti ai lavori ed entusiasmo e sostegno da parte dei propri fan.

Wesh Poto, espressione che corrisponde a un “hey bro” diffuso soprattutto fra i giovani come Don Pero, è un titolo che l’artista ha scelto volutamente per attirare a sé l’attenzione della sua gente e instaurare un dialogo diretto.

In questo modo prosegue un racconto, nel modo più vicino, empatico e familiare possibile, iniziato fra le vie del proprio quartiere fra ricordi d’infanzia, nostalgia del passato (Petit), timori e ambizioni del presente (G). Una storia che in Wesh Poto si arricchisce di immagini forti, nate dalle esperienze perlopiù spiacevoli e di disagio che Don Pero ha fatto proprie osservando il mondo intorno a sé, imprimendole per sempre nella propria mente. Un mondo fatto anche di malavita, di vicende di famiglie che vivono l’incubo dell’estorsione e di chi, come i coetanei di Don Pero, si trova di fronte alla scelta di vivere un’esistenza al limite della legalità perché priva di alternativa.

Uno strano tizio una volta al mese

Entra a chiedere i soldi dentro i negozi

Di chi non copre nemmeno le spese

E ha i figli che in casa chiudono le dosi

Don Pero è testimone di tutto ciò che accade intorno a lui (Lo descrivo così bene, sembra che lo vedi), con un occhio vigile e consapevole (I miei occhi in strada, come marciapiedi), ma ha ancora in mano un prezioso dono: la possibilità di poter scegliere, con una nuova speranza.

Ho trovato un lavoretto per non finire in piazza

L’onestà ripaga, ma non mi accontentava

Ero l’unico di zona senza un SH

Ora l’unico di zona che ha cambiato casa

Wesh Poto è un altro tassello che si aggiunge alla florida produzione discografica di Don Pero degli ultimi mesi. In ogni suo nuovo singolo, l’artista sta facendo entrare progressivamente i suoi ascoltatori nel suo mondo, e ben presto ne resteranno completamente catturati.

Il videoclip ufficiale di Wesh Poto, disponibile su YouTube, è diretto da Graziano Piazza.