DL Racing lancia la sfida tra Campionato Italiano e Porsche Club GT: nel 2022 la scuderia milanese sarà protagonista di una super stagione di corse con il pilota Diego Locanto

La scuderia DL Racing è pronta a scendere in pista dopo aver definito i programmi della stagione 2022, che la vedranno protagonista delle scene italiane e internazionali grazie a un’articolata serie di impegni sportivi in partenza nel mese di aprile. La compagine milanese schiererà come prima punta Diego Locanto, in diversi campionati al volante della Porsche 911 GT3 Cup da 4000cc e 485 cavalli del Centro Porsche Latina che fino allo scorso anno il pilota di origini siciliane ha utilizzato nella Carrera Cup Italia, salendo anche sul podio a Imola. Proprio nel monomarca tricolore Locanto ha intenzione di tornare a gareggiare in alcuni singoli appuntamenti anche nel 2022, mentre i programmi principali della stagione lo vedranno impegnato a tempo pieno nel Campionato Italiano Gran Turismo e nel Porsche Club GT, tecnicamente supportato dal team Krypton Motorsport. Dopo le ottime basi poste nel 2021, prosegue verso nuovi traguardi la collaborazione fra DL Racing e la squadra bresciana diretta da Stefano Pezzucchi, che gestirà la 911 GT3 Cup di Locanto in tutti gli appuntamenti.

Il programma nella classe GT Cup del Campionato Italiano GT prevede la partecipazione alle 4 tappe della serie Sprint, in partenza da Monza nel weekend del 24 aprile, con al fianco il brianzolo classe 1982 Ivan Costacurta. La serie Endurance scatta invece da Pergusa il 15 maggio ed è in definizione il compagno di equipaggio con il quale Locanto condividerà le 4 gare da due ore ciascuna previste in calendario. Tutti gli 8 weekend della massima serie GT promossa da ACI Sport sarà trasmessa sui canali Rai Sport e ACI Sport TV (228 di Sky), a garanzia di ulteriore copertura e diffusione per tutti gli attori coinvolti nel programma DL Racing.

Il primo semaforo verde del 2022 per la scuderia e tutti i suoi partner sarà però quello del Mugello, round d’apertura del Porsche Club GT il 9-10 aprile. Locanto si ripresenta al via del monomarca organizzato dal Porsche Club Umbria da campione in carica della classe GoodYear GT3 RS, ma ora con l’impiego della Porsche 911 GT3 Cup numero 72 compie il “salto” decisivo per schierarsi al via tra i contendenti della categoria “racing” DSW 991 Cup. Inserito nei weekend del Gruppo Peroni Race, anche il Porsche Club GT, che si snoda su 6 appuntamenti fino al Festival finale di novembre, usufruirà della diretta televisive, in questo caso su MS Motor TV (229 di Sky), oltre che dei live streaming.

Oltre ai due campionati nazionali e a un paio di presenze nella Carrera Cup Italia, “chicca” internazionale nei programmi 2022 sarà la partecipazione di Diego Locanto alla 25 Ore Fun Cup: si tratta della famosa gara endurance che si disputa con i Maggiolini in versione racing sul leggendario circuito belga di Spa e che quest’anno, proprio per il 25esimo anniversario del campionato, dall’8 al 10 luglio promette un’edizione del tutto speciale.

Diego Locanto dichiara: “Sono convinto che la scelta di correre esclusivamente con la 911 GT3 Cup nei vari campionati, maturata insieme al team, ci permetterà di affinare ancora di più le performance, con l’obiettivo di tagliare traguardi importanti. Sono contento che nel Tricolore GT Sprint sarò affiancato da Costacurta, pilota veloce e affidabile, mentre a breve ufficializzeremo anche l’equipaggio dell’Endurance. Nell’Italiano cercheremo di andare a podio, nel Porsche Club GT di vincere nella nuova categoria, puntando a fare una bella figura all’estero nella 25 Ore di Spa con una line up di piloti tutta italiana”.

Campionato Italiano GT: 24 aprile Monza (Sprint); 15 maggio Pergusa (Endurance); 5 giugno Misano (Sprint); 17 luglio Mugello (Endurance); 4 settembre Imola (Sprint); 18 settembre Vallelunga (Endurance); 9 ottobre Monza (Endurance); 23 ottobre Mugello (Sprint).

Porsche Club GT: 10 aprile Mugello; 29 maggio Monza; 19 giugno Misano; 11 settembre Valleliunga; 16 ottobre Mugello; 6 novembre Misano (Porsche Club GT Festival).