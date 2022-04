Dalle Lowland scozzesi la limited edition del DAFTMILL 2008 Winter Batch Release: in Italia 300 le bottiglie per collezionisti, distribuite da Pallini Spa

Una delle più piccole distillerie della Scozia, Daftmill, con le sue 100 botti l’anno, fondata da Francis e Ian Cuthbert, la cui famiglia coltiva orzo dagli anni Ottanta, rifornendo molte distillerie nella regione. Ciò che rende questo single malt scotch whisky unico è la natura tradizionale della sua produzione. Daftmill è, infatti, una vera e propria distilleria agricola. Tutto l’orzo utilizzato per la produzione è coltivato da Francis nella fattoria di famiglia. Qui avviene anche la distillazione, ma solo per due mesi in estate e per due mesi in inverno. Un modo molto tradizionale di gestire una distilleria che non si vedeva in Scozia dal 1800: la scelta non è dovuta, infatti, a una ragione climatica, ma a esigenze lavorative tradizionali, dato che il resto delle stagioni serve proprio per coltivare l’orzo. Daftmill – distribuito in Italia da Pallini Spa – è l’unica distilleria in Scozia che può utilizzare la definizione di ‘Single Estate Farm Distillery’.

Tra le varie release di questo scotch, l’edizione limitata del Daftmill 2008 Winter Batch Release è l’ultimo arrivato, imbottigliato nel 2020. Solo 6mila le bottiglie prodotte, tutte vendute alla Berry Bros.& Rudd, incaricata di distribuirle in tutto il mondo: 300 di queste sono destinate al mercato italiano, in distribuzione sempre con Pallini Spa. I collezionisti sono avvertiti!

Al naso è inizialmente timido, ma presto sprigiona un equilibrio di frutta fresca tropicale, di mango, con aromi persistenti, fichi secchi e tabacco. Al palato è speziato, con profumi di scorza di limone che si sviluppano in morbidezza accompagnati da note di caramello. Il finale è eccezionale, con i sentori delle botti di sherry, che regalano un aroma unico e ondate di pan di zenzero speziate, fresche e persistenti.

Ideale come bevuta liscia – ottimo anche in una miscelazione di alta qualità – in Daftmill si evidenzia nettamente il concetto di ‘terroir’ molto ricercato, grazie al quale le note che si sprigionano al naso e al palato ne esprimono al meglio terreno, distillazione e maturazione.

SCHEDA TECNICA

Naso: inizialmente timido, presto arriva un meraviglioso equilibrio di frutta fresca tropicale, di mango, con aromi persistenti, fichi secchi e tabacco

Palato: speziato, con profumi di scorza di limone che si sviluppano in morbidezza, accompagnati da note di caramello

Finale: eccezionale, con i sentori delle botti di sherry che regalano un aroma unico e ondate di pan di zenzero speziate, fresche e persistenti

Volume: 46%

Formato: 70 cl

Prezzo medio al pubblico: 190 euro

Per maggiori informazioni:

www.pallini.com