“Spleen” è il primo album degli Sugar For Your Lips

Fuori sulle piattaforme digitali Spleen, primo album della band alt-rock Sugar For Your Lips: un lavoro che nasce in simbiosi con Cosenza l’amata/odiata città della band

Overdub Recordings presenta Spleen, primo album della band alt-rock Sugar For Your Lips: un lavoro che nasce in simbiosi con Cosenza l’amata/odiata città della band, in un garage condiviso con amici e altri artisti e che punta a far sentire il grido di rabbia della band dovuto al proprio disagio e al forte senso di alienazione rispetto al mondo di oggi. Musica arrabbiata, ma con un effetto curativo.

A ciò si aggiungono le difficoltà della pandemia che ha costretto a terminare i lavori di arrangiamento e stesura a distanza, con i pochi mezzi a disposizione, ma generando anche tanti spunti costruttivi.

“Spleen è la necessità di doverci confrontare con noi stessi, è un percorso che affrontiamo per conoscerci. Nasce da questa spinta, una voglia di rivalsa su tutto ciò che di brutto c’è nella nostra testa, tutte quelle voci che ti dicono che sei un fallito e che non starai mai bene nel mondo. Spleen è tedio, decadenza. Fastidio nei confronti di una vita che non è come immaginavi. È per tutte le persone che non si sentono a loro agio” – SFYL.

Un disagio espresso da atmosfere cupe e pregne di malinconia, gettandoci dentro tutta la rabbia. Le tematiche sono introspettive, il concept dell’album vede un viaggio in cui in ogni tappa ci si confronta con sé stessi per comprendere che accettarsi è la risposta ad una perenne sensazione di fastidio, lasciando spazio alla voglia di rivalsa.

Diversi anche gli spunti di matrice letteraria, trattando il tema del dualismo (presente in tutto il lavoro) ne “Il gramo”, brano che trae ispirazione dal libro “Il visconte dimezzato” di Italo Calvino; oppure trattando la tematica (attualissima) della realtà percepita nel brano “Ombra sul muro”, ispirato dal mito della caverna di Platone. Il nome dell’album richiama il termine reso noto da Baudelaire diffuso nella Francia decadente di fine Ottocento usato per descrivere una condizione di malinconia e noia nei confronti della realtà circostante. Una profonda tristezza che non portava ad una riflessione su come guarire i mali del mondo, ma portava alla creazione di arte.

CREDITS

Testi, musica e copyright di Sugar For Your Lips (Antonio Belmonte, Vincenzo Maria Campolongo, Gianpasquale Blefari, Domenico Bellizzi), sotto licenza di Overdub Recordings

Rec e mix: Filippo Buono e Mario Possemato (Monolith Recording Studio)

Mastering: Giovanni Nebbia (Ithil World Mastering)

Progetto grafico: Roberto Gentili

Foto copertina: Iacopo Munno e Federica Docimo

Modella copertina: Federica Docimo

Post produzione copertina: Roberto Gentili

Fotografie ufficiali: Iacopo Munno e Federica Docimo

TRACKLIST

3, 2, 1… 0- Idea Il gramo A metà Salvami Ombra sul muro Io, fantasma Tu sei lì

Gli Sugar For Your Lips fanno Alternative Rock dal 2013, quando pubblicano il loro primo EP “Be Sweet”. Dopo tanti anni di concerti ed un cambio di formazione, rinascono dalle loro ceneri del 2019.

Nel Settembre 2020 si qualificano per le finali nazionali di Sanremo Rock, esibendosi al teatro Ariston di Sanremo e portando in gara uno dei brani che sarà poi inserito nel nuovo album: “0-“.

Nel febbraio 2021 registrano il loro primo album “Spleen” presso il Monolith Recording Studio di Vitulano (BN), in uscita nel marzo 2022 per Overdub Recordings. Il 29 ottobre 2021 viene rilasciato sui digital store “Salvami”, secondo singolo che anticipa il nuovo album, seguito nel gennaio 2022 da “Idea”, entrambi accompagnati da videoclip.