Previsioni meteo 8 aprile 2022: tempo più stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 8 aprile 2022: tempo in miglioramento su tutte le regioni dopo il maltempo al Centro-Sud di metà settimana

La perturbazione che ieri ha raggiunto l’Italia si è allontanata rapidamente verso i Balcani portando un rapido miglioramento delle condizioni meteo. Nella giornata di oggi avremo dunque clima asciutto da Nord a Sud, ad eccezione di isolate pioviggini, e temperature di nuovo in aumento su valori in linea con le medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del prossimo fine settimana avremo alternanza di piogge e sole. A seguire invece è ormai confermato l’arrivo di un robusto anticiclone che porterà le temperature oltre le medie stagionali.

Intanto per oggi, venerdì 8 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati fenomeni sulle Alpi, con neve oltre i 2000-2200 metri, nessuna variazione altrove. In serata precipitazioni sparse su settori alpini e prealpini con neve oltre i 2000 metri, variabilità asciutta altrove salvo isolati fenomeni in Liguria di Levante.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse sul versante tirrenico e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, innocui addensamenti sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Toscana locali piogge al mattino sull’Alta Toscana, tempo asciutto altrove con molte nubi compatte; al pomeriggio le condizioni del tempo saranno stabili su tutti i settori. Deboli precipitazioni nella serata sui settori settentrionali, variabilità asciutta altrove.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo asciutto nella giornata con locali nubi sul Tirreno, ampi spazi di sereno sui restanti settori della regione anche nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli prevalentemente sereni su gran parte del territorio.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento al Centro-Nord, stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole; massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.