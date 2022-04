Previsioni meteo 7 aprile 2022: piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 7 aprile 2022: tempo stabile al Nord e al Centro Italia, giornata di maltempo sulle regioni meridionali

Italia divisa in due sotto il profilo meteo a causa dell’arrivo di un nucleo instabile che dalla giornata di ieri ha portato piogge sparse al Centro-Sud. Oggi lo scivolamento verso Sud della perturbazione determinerà condizioni di maltempo al meridione, con piogge diffuse su tutte le regioni. Tempo in miglioramento, invece, al Centro che vedrà una giornata stabile così come il Nord della Penisola. Saranno possibili nevicate solo sulle Alpi di confine.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni avremo alternanza di piogge e sole. A partire dalla seconda decade del mese di Aprile trova ulteriori conferme l’arrivo di un robusto anticiclone che porterà le temperature oltre le medie stagionali.

Intanto per oggi, giovedì 7 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio attesa instabilità sui rilievi di Piemonte, Lombardia e Trentino, con neve oltre i 2000 metri, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alta in transito. Residue precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su Toscana e Umbria, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Isolate piogge solo sulla Toscana settentrionale.

In Toscana condizioni di tempo stabile con molte nubi irregolari al mattino sull’intera regione, maggiori aperture nelle ore pomeridiane; in serata locali piogge potrebbero interessare l’Alta Toscana, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su tutti i settori, salvo locali aperture sulla Sicilia. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Cilento, Basilicata, Puglia e Calabria, asciutto altrove con cieli sereni. In serata tempo in graduale miglioramento con residue piogge solo sui settori Tirrenici meridionali; sereno altrove.

In Calabria piogge sparse nelle ore mattutine e pomeridiane su gran parte della regione ad esclusione della costa ionica che si manterrà generalmente più asciutta; continuano le precipitazioni nella serata sul Tirreno, tempo stabile sui restanti settori.

Temperature minime in generale rialzo; massime in lieve calo al sud e sulla Sicilia, in aumento al centro-nord e sulla Sardegna.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.