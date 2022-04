Neuropatia diabetica periferica: benefici da supplemento di vitamina D

L’aggiunta di vitamina D orale al trattamento standard dei pazienti con neuropatia diabetica periferica migliora dolore e umore

Un recente studio pubblicato su Journal of Pain Research evidenzia che l’aggiunta di vitamina D orale al trattamento standard dei pazienti con neuropatia diabetica periferica migliora dolore e umore in modo significativo rispetto al solo trattamento standard a cui sono sottoposti questi pazienti.

La neuropatia diabetica è una delle complicanze microvascolari del diabete mellito che si verifica in tutti i pazienti diabetici, con un’incidenza fino al 30-50%. Questa complicanza è una delle principali cause di morbilità e mortalità nei pazienti diabetici, portando a un deterioramento della loro qualità della vita. Una carenza di vitamina D [25-idrossivitamina D, 25(OH) D] è comune nei pazienti con diabete e basse concentrazioni sono associate alla presenza e alla gravità della neuropatia sensoriale nel diabete.

La carenza di vitamina D ha dimostrato di essere un fattore di rischio indipendente per la neuropatia periferica diabetica (DPN). Precedenti studi hanno infatti dimostrato una relazione significativa tra carenza di vitamina D e lo sviluppo della neuropatia diabetica periferica (DPN). Tuttavia, gli studi attuali sono limitati riguardo ai potenziali benefici terapeutici di questa vitamina.

Questo studio mirava a valutare l’effetto della supplementazione orale di vitamina D in pazienti con neuropatia diabetica periferica in aggiunta al trattamento standard.

È un trial clinico controllato, in aperto e randomizzato con un comparatore attivo assegnato in modo casuale con un rapporto 1:1. Il gruppo sperimentale ha ricevuto un’aggiunta orale di vitamina D 5000 UI una volta al giorno e un trattamento standard (pregabalin, gabapentin o amitriptilina) per otto settimane.

I partecipanti sono stati reclutati consecutivamente dalla clinica del dolore nel reparto di neurologia della Duta Wacana Christian University.

I partecipanti eleggibili erano tutti pazienti con diabete di tipo 2, di età >18 anni, con uno stato di vitamina D <30 ng/mL, indirizzati al reparto di neurologia perché lamentavano sintomi di neuropatia periferica diabetica (cioè bruciore, formicolio). Tutti i pazienti sono stati valutati da un neurologo in base all’anamnesi e all’esame obiettivo.

Sono stati esclusi soggetti con insufficienza renale ed epatica significativa, nota ipersensibilità all’integrazione di vitamina D, gravidanza, allattamento al seno, paziente arruolato in qualsiasi studio clinico entro un mese e riluttanza a partecipare allo studio.

Il gruppo di controllo ha ricevuto da solo il trattamento standard. I risultati misurati erano la variazione del punteggio della scala analogica visiva (VAS), della scala di valutazione numerica (NRS) e dell’inventario del dolore breve (BPI). I livelli di vitamina D sono stati misurati anche prima e dopo lo studio.

Sono stati raccolti e analizzati i dati di 68 soggetti con DPN. La maggior parte di loro (60,3%) erano donne, di età compresa tra 64,96 ± 8,3 anni. Dopo otto settimane di trattamento, il gruppo sperimentale ha mostrato una riduzione significativa maggiore dei punteggi VAS medi (− 3,34 ± 2,03 vs − 2,37 ± 2,2, p=0,044) e del dolore bruciante (1,76 ± 7,16 vs 6,18 ± 13,93, p=0,046) rispetto ai controlli.

Anche l’umore è risultato migliorato nel gruppo sperimentale (88,2% vs 70,6%, p=0,031). Alla fine dello studio, anche i livelli di vitamina D sono migliorati in modo significativo nel gruppo sperimentale (40,02 ± 15,33 ng/mL vs 18,73 ± 6,88 ng/mL; p<0,001) con variazioni maggiori dal basale alla settimana 8 (+24,14 ± 13,68 ng/mL vs +3,10 ± 4,20 ng/mL; p<0,001) rispetto al gruppo di controllo.

Il gruppo di intervento ha mostrato una correlazione negativa tra il livello di vitamina D e il punteggio VAS (r=- 0,403, p=0,018). Non sono stati registrati eventi avversi in seguito al trattamento.

Gli autori evidenziano che la supplementazione di vitamina D è necessaria per i pazienti con neuropatia periferica poiché promuove la sintesi di neurotrofine e neurotrasmettitori. I neuroni positivi al peptide nocicettivo associato al gene della calcitonina (CGRP) hanno un fenotipo di vitamina D distinto con livelli di ligando e recettori controllati dagli ormoni, suggerendo un’associazione meccanicistica tra vitamina D e dolore neuropatico.

La carenza di vitamina D provoca un aumento del numero di assoni che esprimono CGRP e l’espressione del recettore della vitamina D (VDR) è aumentata nei coni di crescita in coltura, suggerendo che le vie di segnalazione della risposta rapida mediate da VDR controllano la germinazione.

L’integrazione di vitamina D aumenta anche il fattore di crescita nervoso (NGF), una proteina necessaria per la crescita e il mantenimento dei nervi nel sistema nervoso periferico. Inoltre, la carenza di vitamina D è stata attribuita a una minore tolleranza al dolore, che migliora quando la carenza viene risolta.

Il beneficio pleiotropico della vitamina D, che include una migliore regolazione glicemica, sta diventando sempre più noto. I miglioramenti nei livelli sierici di vitamina D sono stati correlati a livelli più bassi di HbA1c, ridotta resistenza all’insulina e miglioramento della sensibilità all’insulina. Pertanto, la vitamina D non solo allevia il dolore, ma migliora anche la regolazione glicemica e uno studio precedente ha dimostrato che la vitamina D migliora anche i sintomi della neuropatia nei pazienti con diabete di tipo 1 .

Gli autori concludono che l’aggiunta di 5000 UI di vitamina D orale al trattamento standard migliora significativamente il dolore, l’umore e i livelli di vitamina D in modo più efficace rispetto al solo trattamento standard nei pazienti con neuropatia diabetica.

Pinzon RT. et al., The Benefits of Add-on Therapy of Vitamin D 5000 IU to the Vitamin D Levels and Symptoms in Diabetic Neuropathy Patients: A Randomized Clinical Trial. leggi