In Umbria un progetto Inail contro i rischi nel settore agricolo

È stata avviata nei giorni scorsi una collaborazione tra la Direzione territoriale Inail Perugia-Terni e il patronato Epaca dell’Umbria, con la finalità di sviluppare iniziative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro appartenenti al settore agricolo. Tra gli obiettivi che hanno guidato i firmatari della sinergia – Lorenza Nistri, direttore territoriale Inail Perugia-Terni, ed Enrico Beffa, responsabile regionale Epaca Umbria – la volontà di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro finalizzata alla prevenzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali e di approfondire le conoscenze dei principali rischi del settore, per rendere maggiormente consapevoli i lavoratori e contestualmente supportare i datori di lavoro in un’ottica di tutela generale della salute individuale e aziendale.

Previsti eventi di sensibilizzazione e iniziative per la condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche. Nel dettaglio, le parti si attiveranno nel breve periodo per organizzare eventi e seminari mirati a sensibilizzare gli addetti ai lavori, ma non solo, e promuovere progetti e iniziative in grado di sviluppare una rete di diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche nell’ambito dei sistemi di prevenzione e protezione delle aziende.

Tra il 2016 e il 2020 denunciati quasi 4.500 infortuni. A livello statistico, in agricoltura nel quinquennio 2016-2020 su scala regionale sono stati denunciati all’Inail quasi 4.500 infortuni, con 18 casi mortali e 1.158 malattie professionali. “Andare a incidere sul settore agricolo, caratterizzato da elevati indici di pericolosità – sottolinea Lorenza Nistri, direttore territoriale Inail Perugia-Terni – diventa perciò fondamentale per innalzare i livelli di sicurezza e legalità e per rendere le aziende maggiormente virtuose in chiave concorrenziale”. Per Enrico Beffa, responsabile regionale Epaca Umbria, “è di primario interesse rendere coscienti i nostri assistiti grazie all’aiuto dell’Istituto di cosa si può fare per prevenire infortuni e malattie professionali”.