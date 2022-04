Ciao Manu online con il singolo “Ziggy Stardust”

Ciao Manu, il progetto del cantautore Emmanuel Falato, torna con il singolo “Ziggy Stardust” disponibile in streaming

Disponibile online “ZIGGY STARDUST” (Amarena Records / ADA Music Italy ) il nuovo brano di CIAO MANU, in streaming e digitale al link: https://ada.lnk.to/ziggystardust .

ZIGGY STARDUST è un brano, che pur mantenendo la solita ironia dell’autore, parla in modo diretto di sogni non realizzatI e di luci e ombre di un tempo ormai passato. Un excursus che passa tra i primi videogiochi, il “da grande voglio fare”, le prime avventure e i primi amori, fino ai primi miti che sembravano così lontani perché venivano dalla tv, anzi come Ziggy Stardust, venivano da un altro pianeta.

“Il testo nasce proprio dal fatto che sin da piccoli ci hanno fatto credere che potevamo diventare tutto nella vita, ma poi : “questa cosa” non si poteva fare per un motivo, “quest’altra cosa” era meglio evitarla, “quest’altra ancora” era sconveniente, e infine “questa” non era vista di buon occhio… Ma per il resto, potevi fare tutto ciò che volevi”.

Cantautorato, indie e momenti elettronici, il mood più pop delle chitarre acustiche, contrapposto alle armonie più cupe del pianoforte e delle tastiere, tante fotografie di momenti e persone importanti. I brani sono stati prodotti assieme ad Alessandro Landini, che ne ha curato anche mix e mastering.

“Alla mia generazione è sempre stato detto che “volere è potere”… forse perchè nati in una società in continua espansione, dove tutto andava a gonfie vele. Intanto qualche bolla è esplosa, non tutto è andato come pensavano loro, e per noi è stato un continuo “ricalcolo del percorso” come un TomTom impazzito che insiste a sbagliare strada!”.

“Ciao Manu” è il progetto del cantautore Emmanuel Falato (Benevento, 6 Marzo 1988). Nel 1996, incontra la musica con un brano di Lucio Dalla ed uno degli Articolo 31. Due generi diversi ma che si fondono perfettamente nel suo stile. Dal 2002 al 2019 arrivano i primi brani, la prima band, i primi live. Dai centri sociali ai palazzetti, aprendo concerti ad artisti come: 99 Posse, Brusco, Colle Der Fomento, Kaos, Jack the Smoker (Machete), Jesto, Vacca, Two Fingerz, Turi, Villa Ada Posse, Assalti Frontali, Babaman, Kiave (Macro Beats), Ensi e Raige (One Mic). Nel 2020 nasce “Manu” il suo primo progetto solista di cui cura testi e musiche. I precedenti singoli vengono inseriti nella playlist editoriale di Spotify “Scuola Indie“.