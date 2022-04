TV Sorrisi e Canzoni annuncia il ritorno dei Telegatti

Tornano i Telegatti: l’annuncio di TV Sorrisi e Canzoni. Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo torna dopo 14 anni

Dopo uno stop di 14 anni stanno per tornare i premi più ambiti della televisione italiana.

Con una serie di post (non troppo) enigmatici su Instagram, Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato il ritorno dei Telegatti, ovvero il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo.

La cerimonia ha regalato momenti epici nella storia della tv, come l’episodio del 2001 in cui Alessandro Cecchi Paone si ribellò alla vittoria della prima edizione del Grande Fratello. Già nel 2018 Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, aveva parlato dell’intenzione di far tornare per quello stesso anno i Telegatti in tv, progetto però mai andato in porto. Al momento non ci sono dettagli sull’evento.

I Telegatti

Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo debuttò in tv nel 1984, ma il Telegatto già esisteva. Dal 1971, infatti, i lettori di Tv Sorrisi e Canzoni votavano ogni anno i migliori programmi e personaggi televisivi. Tredici anni dopo la cerimonia approdò su Canale 5, con una serata di gala trasmessa in prima serata.

I premi venivano assegnati per categorie, e ai vincitori spettava una statuetta a forma di gatto (il telegatto, appunto). Nel corso degli anni sono stati tantissimi gli ospiti, anche internazionali, ad aver ricevuto la statuetta Made in Italy.