Spondiloartrite assiale: l’importanza dell’indice BASMI

Spondiloartrite assiale: l’indice BASMI consente di ottenere una stima moderatamente accurata dell’attività di malattia e della risposta alla terapia

Nei pazienti con spondiloartrite assiale (axSpA), l’indice BASMI (the Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index) consente di ottenere una stima moderatamente accurate dell’attività di malattia, e rappresenta un predittore indipendente di risposta alla terapia con farmaco biologici per alcune misure di uso comune.

Queste le conclusioni di uno studio pubblicato su Arthritis Care & Research (Hoboken).



Che cosa è l’indice BASMI

Il BASMI è un indice composito, proposto per la valutazione della compromissione funzionale (mobilità del rachide e dell’anca). E’ costituito da 5 misurazioni cliniche, per ognuna delle quali viene assegnato un punteggio compreso tra 0 e 2. Il punteggio finale, pertanto, può variare da 0 (mobilità migliore) a 10 (mobilità peggiore).

Obiettivi e disegno dello studio

I ricercatori hanno cercato di stabilire i fattori associati con una ridotta mobilità spinale nei pazienti con axSpA e di verificare se una cattiva mobilità fosse prodittiva di una risposta alla terapia con farmaci anti-TNF.

Lo studio britannico è stato condotto in individui che soddisfacevano i criteri ASAS (the Assessment of Spondyloarthritis International Society) di axSpA.

Al reclutamento nello studio, sono stati determinati i fattori riferiti dai pazienti e le misure cliniche indipendentemente associate con la mobilità spinale, misurate dal BASMI.

Tra gli individui che iniziavano una terapia con farmaci anti-TNF, sono stati determinati i fattori risultanti come predittori indipendenti di risposta alla terapia sulla base dei criteri ASAS, delle misure di qualità della vita e dei criteri ASDAS (Anklylosing Spondylitis Disease Activity Score).

Risultati principali

I ricercatori hanno considerato eleggibili per l’inclusione nello studio 1.960 pazienti, con età mediana pari a 48 anni (range: 37-59 anni).

Nel complesso, il 70% dei partecipanti allo studio era di sesso maschile, con un punteggio mediano BASMI pari a 3,6 (range, 2,2-5,3).

Sono risultati indipendentemente associate ad una scarsa mobilità spinale I fattori seguenti:

– Soddisfacimento dei criteri radiografici per la spondilite anchilosante

– Deterioramento della funzione

– Livelli più elevate di infiammazione, sulla base delle concentrazioni di CRP

– Maggiore durata della sintomatologia

– Appartenenza al genere maschile

– Basso livello di istruzione

– Stato di disoccupazione

Una cattiva mobilità spinale, indicata da un punteggio BASMI più elevato, è risultata essere un predittore indipendente di mancato soddisfacimento dei criteri di risposta: ASAS20 (OR per incremento punteggio= 0,8; IQR= 0,66-0,98), ASAS40 (OR= 0,69; IQR= 0,5-0,95) e della qualità della vita, valutata mediante questionario ASQLQ (β=0.64 [IQR, 0.26-1.02).

La cattiva mobilità spinale, invece, non è risultata associata al mancato soddisfacimento dei criteri ASDAS.

Riassumendo

In conclusione, il punteggio BASMI è stato sufficientemente “intercettato” da altri fattori misurati routinariamente nei pazienti con axSpA, ed è esso stesso un predittore indipendente di risposta alla terapia con farmaci biologici per alcune, ma non per tutte le misurazioni utilizzate.

Resta da stabilire, a questo punto, dal punti di vista della pratica clinica, il ruolo giocato da questo punteggio nel monitoraggio di malattia e nel processo decisionale clinico terapeutico nei pazienti con axSpA, soprattutto in quelle situazioni nelle quali le visite cliniche in ambulatorio risultano più difficili.



