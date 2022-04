“Isola” è il nuovo singolo di Aliperti

Fuori per Formica Dischi (distr. Artist First) il nuovo singolo di Aliperti dal titolo Isola. Il cantautore originario di Lucca torna con un altro brano indie-pop

Fuori per Formica Dischi (distr. Artist First) il nuovo singolo di Aliperti dal titolo Isola. Il cantautore originario di Lucca torna con un altro brano indie-pop per parlarci dell’importanza di trovare una propria dimensione, un luogo sicuro in cui potersi aprire ed essere se stessi.

Questa canzone parla del bisogno di trovare la propria isola in mezzo al chiasso e alla frenesia della città, un posto dove potersi aprire senza dover parlare e dove gli istanti prendono una forma e un peso diverso. (Aliperti)

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/35tJGDt

BIO:

Daniele Aliperti, in arte Aliperti, nasce a Lucca nel 2000 e incontra la musica fin da bambino, quando inizia a prendere lezioni di pianoforte. Durante l’adolescenza prende forma la sua passione per la composizione che nel corso degli anni si consolida, affiancata anche dallo studio della chitarra e del canto. Riguardo alla sua passione per la musica, l’artista dichiara: “La musica e la composizione sono un’ottima cura per i momenti peggiori e una perfetta compagna nei momenti euforici, entrambi fonte di ispirazione per le mie canzoni”. Nell’estate del 2021 prende parte a diversi eventi live tra cui il Beat Festival di Empoli e il Deejay On Stage di Riccione nella sezione emergenti. Aliperti ha già all’attivo sei singoli, tutti pubblicati per Formica Dischi. Isola è il suo ultimo brano, terzo capitolo musicale che anticipa l’uscita di un album.