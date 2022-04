Francesco Giordano pubblica una nuova canzone

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “IL SEGRETO IN UNA NOTA”, il nuovo singolo di Francesco Giordano

Il brano parla dell’importanza che può avere una singola nota: suscitare emozioni, trasmettere visioni e immagini. Per poter cambiare bisogna concentrarsi sui piccoli dettagli, come una singola nota può cambiare il tono di una canzone, così vale per qualsiasi campo nella vita dove un piccolo cambiamento può portare ad una grande differenza.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questa canzone nei primi momenti della pandemia covid-19 durante il mese di aprile 2020; a casa non mi sono mai annoiato ed ho trovato il tempo ed il modo di estrapolare questa melodia e questo testo. Ispirato a Ray Charles e alla disney, con una composizione semplice, soave ed orecchiabile ed un testo un po’ ermetico ma allo stesso tempo profondo, tenterò di catturarvi con questa mia canzone . “

Il videoclip si basa su una scena alternata fra due momenti, uno reale ed uno immaginario. Quello reale è rappresentato dal protagonista che esegue il brano al piano. Le particelle che lo circondano sono la rappresentazione della musica, la nota appunto, che prende forma e pervade l’ambiente muovendosi liberamente. La scelta del bianco e nero è invece dovuta ad una esigenza di contrasto fra il momento reale e quello immaginario in cui in cui vediamo la ballerina muoversi trasportata dalle note mentre sullo sfondo i colori cambiano e si sovrappongono creando un vortice, un flusso in cui la musica è padrone e l’estetica si lega ad essa.

Biografia

Francesco Giordano, 23 anni, nato a Loreto(AN) IL 24/04/1998. Cantautore Marchigiano, inizia a studiare canto dall’età di 13 anni. Studia pianoforte e composizione classica / pop per circa 3 anni. Scrive canzoni dall’età di 18 anni dopo aver compiuto la maggior età. Ha partecipato a diversi concorsi sia al livello regionale che nazionale raggiungendo nella maggior parte dei casi un distinto piazzamento in classifica. Tra i vari contest a cui ha partecipato notiamo: Sanremo, tour music fest, Cantamonte, Gazebovoice, Festival dell’adriatico premio Alex baroni, premio PAE cantautori emergenti fantastico festival e Musicultura. Ha collaborato con il pianista Giampaolo Pape Gurioli e il produttore artistico Francesco Sardella per la realizzazione del suo primo album dal titolo “SFUMATURE” costituito da ben 10 brani ognuno con un suo proprio stile. Vincitore assoluto del primo PAE artisti emergenti per cantautori con il proprio brano “il segreto di una nota”.