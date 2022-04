Florenc Banushi online con una nuova canzone

Disponibile in rotazione radiofonica “Balla”, il nuovo singolo di Florenc Banushi, già online su tutte le piattaforme di streaming

“Balla” è una canzone dai toni positivi, un apprezzamento a quello che si ha e alla libertà che stiamo pian piano recuperando dopo il periodo difficile che tutti abbiamo attraversato.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Balla su questo mondo che è musica per me e non pensiamo più a niente”

Il videoclip è stato girato a Portese (BS) sul Lago di Garda. L’idea è nata ispirandosi al testo della canzone che parla del graduale ritorno alla libertà e alla normalità dopo un periodo di isolamento forzato che tutti abbiamo vissuto. Poter nuovamente viaggiare, muoversi, spostarsi, incontrare gli amici, ridere, ballare e scherzare sembravano piccole cose ma proprio quando si viene privati di tutto ci si accorge che i momenti più belli sono proprio quelli della quotidianità e dei piccoli gesti.

Biografia

Florenc Banushi nasce a Durres (Durazzo) in Albania l’11 Settembre 1987 ma cresce in Berat. All’età di 5 anni muore improvvisamente suo papà e Florenc resta profondamente segnato dal dolore poiché per un bambino così piccolo è difficile accettare una perdita così grande. Con la speranza di una vita migliore e il sogno di diventare calciatore nel 2006 arriva in Italia ma col passare del tempo questo sogno svanisce. Anno dopo anno aumenta invece il desiderio di scrivere e cantare la sua prima canzone in onore del suo amato papà e finalmente nel 2020 debutta con un inedito come cantautore proprio con “Nei miei ricordi” (versione italiana ) e “Ne Kujtimet e mia” (versione albanese) dedicata a suo papà Ismail. Il 10 Ottobre 2020 pubblica il secondo singolo, “Vive Chi Muore” (versione italiana) – “Stop Racismit” (versione albanese), un pezzo rap sul tema dell’integrazione fra le diverse culture e dell’inutilità della violenza per risolvere divergenze di idee e problemi. Il 27 Febbraio 2021 esce il terzo singolo, “Solo Tu”, una canzone pop dedicata alla mamma di Florenc e a tutte le mamme. Il 22 Maggio 2021 pubblica il quarto singolo “Faje”in lingua albanese, una canzone d’amore grintosa dal ritmo coinvolgente. Il 31 Luglio 2021 esce il quinto singolo “Io e Te”, un brano dance fresco ed energico tutto da ballare. Il 6 Gennaio 2022 esce il sesto singolo “Vallzo”, un brano in lingua albanese, pop, sull’amore e l’importanza di avere accanto a sé la persona giusta. Il 28 Febbraio 2022 esce “Balla”, settimo singolo che parla dell’apprezzamento della quotidianità e il ritorno alla normalità dopo un periodo che ha messo a dura prova tutto il mondo.