“Tremo” è il nuovo singolo di Leanò

Esce per Stazione Musica Records Tremo, il nuovo singolo di Leanò, un nuovo brano dalle atmosfere subacquee che parla di quei sentimenti così intensi da far quasi paura. Una canzone pop e non per questo leggera, che segue il precedente disco d’esordio “Tempio” e che racconta anche di quando si mette in stand-by la consapevolezza che una storia non può continuare: un incontro-scontro innanzitutto corporeo, di crescita, tra due persone che nonostante si conoscano bene, non riescono più a raccontarsi. A quel punto le parole si perdono nelle idee che uno ha dell’altro, “tu vomiti parole io vedo solo la tua lingua che si muove”: quello che l’altro dice non ha più importanza perché tutto diventa incomprensibile.

Infine, un forte momento di autodeterminazione, per ribadire che i problemi personali, le paure, i sensi di colpa, non devono ricadere sull’altro. A questo segue una consapevolezza: capita di sapere bene il motivo per cui qualcosa ci fa fremere, ma a volte si sceglie di ignorare questa sensazione, lasciando in dubbio un possibile distacco. Insieme il pensiero, un po’ irrazionale che niente si aggiusta, ma le cose importanti sono quelle che vanno avanti.

Un vecchio amico una volta mi ha detto: “Non posso decifrare te perché non so come tu decifri me”. Credo che questa frase sia un po’ il fulcro di questa sensazione: la confusione, l’incertezza, godersi il momento, dicendosi che è l’ultima volta anche se non si è certi che lo sarà per davvero.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/49b7CFidzwmjE7rJ8jfoL8?si=Uxfly6q-RSiZkbykMlQ0nQ

BIO:

Leanò colora città e campagna di suoni fatti di gioco e ricerca personale.

Un po’ milanese, un po’ cilentana, la sua scrittura esplora sonorità indie-pop e urban, unendo melodie di impronta tradizionale-popolare a una ricerca sonora più sperimentale. La sua musica si ispira al legame che ha con la natura e col corpo. Ciò che vive si traduce in un linguaggio semplice e onirico, che riflette una lettura curiosa e attenta sia del mondo che la circonda sia del proprio mondo interiore.