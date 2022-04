Su Rai 1 “Il diritto di contare”: la trama del film

In prima serata su Rai 1 “Il diritto di contare”, le donne che portarono la Nasa sulla luna. La trama del film di Theodore Melfi per il ciclo “Donne Straordinarie”

Il film che ha portato alla ribalta la storia di Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere, e Mary Jackson, informatica: è il film di Theodore Melfi “Il diritto di contare”, in onda mercoledì 6 aprile alle 21.25 su Rai 1 per il ciclo “Donne straordinarie”. Le tre donne vengono assunte alla Nasa, dove si lavora per inviare l’uomo nello spazio, nel 1961. Ma sono nere e in Virginia vige ancora la discriminazione razziale: uffici, toilette, mense, bus sono rigorosamente separati. Per loro non sarà facile affermare la loro professionalità e dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e disuguaglianze. Nel cast Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Mahershala Ali e Kirsten Dunst.