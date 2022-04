RENEE presenta il suo album di debutto “A Casa Mia”

Per lanciare il suo debutto solista “A Casa Mia”, uscito a fine novembre 2021 per Ferramenta Dischi, Renato D’Amico in arte RENEE sarà live in diverse date in giro per lo Stivale

Questo l’elenco delle date:

15/04 Auditorium Le Fornaci – Terranuova B.ni (AR)

17/04 Fabbrica in Pedavena – Prato

22/04 Nadir – San Benedetto del Tronto (AP)

23/04 Centrale 66 – Modena

24/04 Circolo BlackStar – Ferrara

30/04 Covo Club – Bologna

04/05 Arci Bellezza – Milano

05/05 Off Topic – Torino

11/05 Volume – Firenze

06/05 Lumiere – Pisa

18/05 L’Asino Che Vola – Roma

19/05 Sottoscala9 – Latina

20/05 Mamamu Bar – Napoli

“A Casa Mia” si muove tra canzone pop ed elettronica.

Ogni brano ha un vestito specifico, un mondo a se da descrivere.

RENEE non ha voglia di nascondersi, i suoi testi sono cose successe: paure adolescenziali, amori sbagliati, traslochi, voglia di non definirsi.

Gli arrangiamenti sono il risultato di ricerche sonore.

La grande quantità di Riverberi avvolge chi ascolta e lo accompagna in un mondo metafisico.

I suoni imponenti sono schiaffi sul viso.

“A Casa Mia” è stato prodotto e composto da Renato D’Amico e registrato da Marco Gorini a maggio 2020 al Sam Studio di Lari di Mirco Mencacci.

Andrea De Bernardis ha contribuito al master presso lo studio Eleven Mastering di Busto Arsizio.

La scelta dello studio è stato fortemente influenzata dalla volontà di RENEE di cercare un sound analogico e di poter utilizzare attrezzature come nastri, riverberi analogici (EMT) e microfoni d’epoca.

Parallelamente all’attività di cantautore RENEE lavora come produttore artistico: nel 2018 produce il disco “Latte di Soia” di Postino nel Labella studio di Montelupo Fiorentino e nel 2019 produce il disco “Toccaterra” di Emma Nolde registrato al 360 Studio di Livorno.

In entrambi progetti RENEE li accompagna come musicista live, per la prima parte del tour.