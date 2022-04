Previsioni meteo 6 aprile 2022: piogge sparse al Centro e Sardegna

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 aprile 2022: precipitazioni pomeridiane sulle regioni centrali e sulla Sardegna per l’arrivo di un nucleo instabile

Condizioni meteo in parziale evoluzione sull’Italia in queste ore. Il maltempo di stampo invernale dello scorso fine settimana è ormai alle spalle, e l’anticiclone dalla giornata di ieri ha ricominciato a prendere la scena. Attenzione però, perché oggi un debole nucleo instabile raggiungerà la Sardegna dal mattino e nel corso del pomeriggio porterà piogge anche sulle regioni centrali oltre a nevicate sull’arco alpino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo deboli precipitazioni a carattere sparso sulle regioni meridionali e rilievi alpini di confine. L’alternanza di piogge e sole sarà una caratteristica della prima decade di Aprile, mentre a seguire si intravede l’arrivo di un robusto anticiclone che porterà le temperature oltre le medie stagionali.

Intanto per oggi, mercoledì 6 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con delle velature in transito e ampi spazi di sereno al Nord-Est. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con precipitazioni lungo l’arco alpino e neve oltre i 1700-1800 metri. In serata residui fenomeni sulle Alpi, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Neve oltre i 1500-1700 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con della nuvolosità tra Toscana, Umbria e Marche e sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con piogge e acquazzoni diffusi, neve in Appennino oltre i 1400 metri. In serata si rinnovano condizioni di maltempo di diffuso con piogge e temporali e neve sui rilievi oltre i 1300-1400 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse sulla Sardegna, prevalenza di cieli sereni altrove. Al pomeriggio piogge in arrivo anche su Campania, Molise e Basilicata, per lo più invariato altrove. In serata ancora fenomeni su Sardegna e Campania, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in aumento e massime in calo al Centro-Nord, massime in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.