Previsioni meteo 3 aprile 2022: piogge e nevicate sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 3 aprile 2022: piogge sparse da Nord a Sud e nevicate su Alpi e Appennini per il passaggio di una perturbazione

Come avviene da qualche giorno a questa parte le condizioni meteo appaiono generalmente perturbate sulla nostra Penisola, con piogge e temporali che più volte hanno interessato tutti i settori del Paese da Nord a Sud. Il maltempo sull’Italia non darà tregua anche nella giornata di oggi, che trascorrerà con piogge su gran parte del Centro e del Nord Italia e neve sui rilievi alpini e appenninici a quote di poco superiori ai 1000 metri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso della prossima settimana avremo tempo variabile, con l’alternanza di piogge e fasi soleggiate. Questo scenario meteo caratterizzerà tutta la prima decade del mese.

Intanto per oggi, domenica 3 aprile 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli precipitazioni sparse, nevose a quote collinari. Al pomeriggio ancora piogge sparse specie su Nord-Ovest e settori alpini con neve oltre i 1000-1300 metri, più asciutto in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto su basso Veneto ed Emilia Romagna. Neve fin verso i 700-900 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici con possibili fenomeni isolati. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana ampi spazi di sereno al mattino alternati ad innocui addensamenti; instabilità in aumento con temporali attesi al pomeriggio sui settori interni della regione. In serata le piogge interesseranno l’entroterra lasciando più asciutto la costa.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile sulle regioni Peninsulari con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio residui fenomeni in Appennino, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo per lo più stabile su tutti i settori, ma con cieli ancora nuvolosi. Neve in Appennino fin verso gli 800-1100 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria piogge sparse al mattino sui settori centro-settentrionali della regione, fenomeni in esaurimento al pomeriggio; tempo asciutto nella serata ma con molte nubi compatte.

Temperature minime in calo e massime stazionarie on in lieve aumento al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.