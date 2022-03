Previsioni meteo 31 marzo 2022: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 31 marzo 2022: piogge e temporali su gran parte della Penisola per il transito di una perturbazione atlantica

Il finale di marzo sta portando le tanto attese piogge: in una prima fase, iniziata ieri, le precipitazioni hanno interessato il Nord Ovest e le regioni centrali tirreniche. Oggi avremo condizioni meteo all’insegna del maltempo su praticamente tutta la Penisola. Le piogge localmente potranno risultare anche di forte intensità, mentre sull’arco alpino tornerà anche a cadere la neve a quote medio-alte.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per il primo week end di aprile le condizioni meteo non promettono stabilità: una massiccia irruzione di aria artica sul Mediterraneo centrale determinerà infatti un calo delle temperature su valori di diversi gradi sotto le medie e neve in calo fino a quote collinari su molte regioni.

Intanto per oggi, giovedì 31 marzo 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutte le regioni con precipitazioni sparse, più intense al nord-est. Al pomeriggio ancora precipitazioni sull’arco Alpino e sul Friuli. In serata non sono attese variazioni di rilievo; neve in calo fin verso i 1300-1400 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge sparse e cieli coperti. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse sulle regioni centrali. In serata residue precipitazioni su Lazio e Abruzzo; neve in calo fin verso i 1600-1800 metri in Appennino. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole al mattino precipitazioni sparse con fenomeni temporaleschi tra Campania e Calabria. Al pomeriggio ancora tempo instabile con precipitazioni sparse, più intense sulle regioni peninsulari. In serata ancora qualche pioggia tra Campania, Calabria e Isole Maggiori; variabilità asciutta altrove. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stabili o in calo al Nord, stazionarie o in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.