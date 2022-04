Nordic Mood è la nuova collezione di JYSK

Nordic Mood è la nuova collezione Primavera/Estate di JYSK: proposte tre nuove tendenze per uscire dal buio dell’inverno

Ad ogni nuova primavera si rinnova la speranza per il futuro. Questa è l’idea dietro alla nuova collezione Nordic Mood Spring/Summer 2022 di JYSK, che crea divertimento e gioco con i suoi colori divertenti, facendo sentire la casa come uno spazio dove allontanare i pensieri negativi.

Le tre nuove tendenze individuate da JYSK per la primavera/estate 2022 mirano a soddisfare le aspettative dei clienti per nuovi colori, nuove forme e nuovi materiali e si completano bene l’una con l’altra pur offrendo prodotti diversi tra loro.

“Quando lavoriamo con nuove tendenze per l’assortimento di JYSK vogliamo che funzionino da sole e insieme. Deve essere semplice per i nostri clienti mescolare e abbinare prodotti di diverse categorie per creare il proprio stile nella loro casa, sia all’interno che all’esterno” dice Rikke Blæsild, Range & Design Manager JYSK, che con il suo team stabilisce la direzione per lo sviluppo di ogni prossimo assortimento.

La tendenza UTOPIA esplora nuove aree all’interno della decorazione d’interni, EQUILIBRIO (BALANCE) esprime le caratteristiche minimaliste del design scandinavo, mentre CONCRETEZZA (GROUNDED) mira a creare un senso di calma e hygge.

La nuova collezione Nordic Mood è in vendita in tutti i negozi JYSK e su JYSK.it

UTOPIA

In mezzo al caos e alle insicurezze della vita moderna, abbiamo bisogno di un porto sicuro o di una zona protetta in cui trovare un po’ di pace e sollievo. In casa abbiamo bisogno di nuove soluzioni, nuove superfici e di una nuova concezione del design. Con UTOPIA, JYSK invita a dare spazio alla creatività in modo divertente e originale. Le tonalità utilizzate sono d’ispirazione nordica. Il rosso e i colori pastello sono combinati con il kaki e le sfumature di azzurro freddo delle estati in Scandinavia.

CONCRETEZZA/GROUNDED

In periodi così imprevedibili desideriamo pace e tranquillità. Dobbiamo ritagliarci tempo e spazio per riflettere e trovare così nuove interessanti soluzioni. Con la tendenza GROUNDED, JYSK dà spazio a un’idea di comfort caldo più tradizionale: non per tornare ai bei vecchi tempi ma per scoprire cose nuove in un ambiente conosciuto. Le composizioni di colori trasmettono ai nostri sensi curiosità. I toni utilizzati si ispirano a cibi come le pesche, al rosso violaceo della cipolla, del fico e della melanzana, così come ai colori naturali dei fiori selvatici, dei campi dove la natura cresce rigogliosa e incontaminata.

EQUILIBRIO/BALANCE

Durante la pandemia abbiamo cercato nuovi modi per tornare ad una vita semplice, abbiamo capito l’importanza della semplicità. È questa l’essenza di BALANCE. L’ispirazione è data dalle spiagge scandinave e dalle dune di sabbia con toni chiari e naturali. Gli articoli più richiesti sono belli esteticamente e al tempo stesso funzionali e molto resistenti, perché nel tempo si possono sempre trovare nuovi angoli, superfici e utilizzi interessanti per i prodotti che durano nel tempo. Le combinazioni sono infinite grazie ai colori basic mixati con un tocco originale.