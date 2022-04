Asma pediatrico: nuova analisi sull’efficacia di dupilumab

Asma di tipo 2 persistente e non controllato, associato anche a rinite allergica: dupilimab è in grado di migliorare la qualità della vita dei bambini

Nei bambini con asma di tipo 2 persistente e non controllato, associato anche a rinite allergica, dupilimab è in grado di migliorare la qualità della vita legata alla condizione allergica, nonché il controllo dell’asma. Sono queste le conclusioni di un’analisi post-hoc presentata nel corso del recente Congresso dell’American Association of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) che si è tenuto a Phoenix, negli Usa.

Razionale e disegno dello studio

I bambini affetti da asma pediatrico presentano molto frequentemente una comorbilità allergica, ricordano i ricercatori nell’abstract presentato al Congresso.

Dupilumab blocca i driver centrali dell’infiammazione di tipi 2 in diverse condizioni cliniche.

Nello studio presentato, i ricercatori hanno cercato di valutare l’impatto di dupilumab sul controllo dell’asma in bambini con fenotipo asmatico infiammatorio di tipo 2 (conta eosinofili al basale ≥150 cellule/µL o livellid i FeNO ≥20 ppb) e rinite allergica, valutando le variazioni dei punteggi relativi al questionario ACQ-7-IA (7-Item Asthma Control Questionnaire) sul controllo dell’asma, nonché al questionario PRQLQ-IA (the AR-related HRQoL Pediatric Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire) legato alla qualità della vita legata alla presenza di rinite allergica.

VOYAGE, questo il nome del trial randomizzato e controllato vs. placebo di fase 3, condotto in doppio cieco, aveva una popolazione di pazienti costituita, per l’84,6%, da bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che era affetti da asma persistente non controllato e con storia di comorbilità allergica.

Al basale, la quasi totalità dei bambini dello studio (99,6%) aveva punteggi PRQLQ-IA superiori a zero, ad indicare un impatto della rinite allergica sulle loro condizioni di salute.

Questi sono stati randomizzati a trattamento, a cadenza quindicinale, con dupilumab (100/200 mg in base al peso corporeo) o a placebo e sottoposti ai questionari sopra indicati al fine di valutare la variazione dei punteggi ottenuti dal basale ad un anno.

Nello specifico, i questionari includevano domande sulla sintomatologia di naso e occhi, sulla limitazione osservata allo svolgimento delle attività quotidiane, sui problemi pratici e sugli altri sintomi riferiti. Bassi punteggi relativi a tali questionari erano indicativi di una migliore qualità della vita.

I risultati e le implicazioni dello studio

Dai dati ad un anno è emerso che dupilumab era in grado di migliorare in modo statisticamente significativo sia il punteggio totale ACQ-7-IA (differenza quadratica media vs.placebo= 0,5; IC95%= -0,66; -0,34; p<0,0001) che il punteggio PRQLQ-IA – sia quello globale (-0,47; IC95%= -0,73; -0,2; p<0,001) che quello relativo a tutti i domini (p<0,05) nei bambini con asma persistente non sotto controllo e comorbidità allergica.

Questi dati, nel complesso, sono molto interessanti perché sembrano ampliare lo spettro di utilizzo di dupilumab nell’asma pediatrico.

Va ricordato, a tal riguardo, che il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia Europea per i medicinali ha espresso recentemente parere positivo rispetto all’estensione di approvazione per dupilumab nell’Unione Europea (UE) come trattamento aggiuntivo di mantenimento nei pazienti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni con asma grave caratterizzato da un’infiammazione di tipo 2, caratterizzato da eosinofili elevati nel sangue e/o con un’elevata frazione di ossido nitrico esalato (FeNO), che non sono adeguatamente controllati con due terapie di mantenimento. La decisione finale della Commissione europea è attesa per i prossimi mesi.

