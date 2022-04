“Aria Bianca” è il nuovo singolo degli Hack

Disponibile online sulle piattaforme digitali “Aria Bianca”, il nuovo singolo della band romana degli Hack che anticipa il primo EP di inediti

“Aria Bianca” è il nuovo singolo di HACK. Terzo e ultimo estratto da “Inaktuell”, primo EP della band in uscita nei prossimi mesi.

“Aria Bianca” si muove tra ritmiche lente e sinuose, rimandi trip hop e atmosfere sonore che intendono creare impressioni sensoriali che richiamano la rarefazione, l’evanescenza, la sospensione.

Il brano è ispirato alla protagonista del romanzo “La Vegetariana” di Han Kang, al suo corpo in dissolvenza. Al suo non essere mai veramente esistita.

Il corpo perde i contorni e la sua consistenza, per dissolversi tra gli elementi naturali e sentire di appartenervi, in una comunione immateriale. Libero dal suo peso, dagli sguardi, dalla fame. In un silenzio bianco, inappariscente. Si parla con le Stelle.

HACK è un progetto caratterizzato dall’unione di intenzioni espressive, processi ideativi e sperimentazioni creative di diversa origine e derivazione, che si intersecano per immaginare forme nuove di scrittura e composizione. L’elettronica avvolge le Parole e le Parole spalancano il Suono, evocando Visioni. Fuori dal Tempo, fuori dallo Spazio. Perché il Sogno è sempre Inattuale.

LINE UP

Denise Fagiolo: Voce, Testi, Composizione

Cristiana Della Vecchia: Arrangiamenti, Synth, Electronics

Giulio Maresca: Drum Programming/Electronics