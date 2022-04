“Vita di Pi” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Vita di Pi”: ecco la trama del film diretto da Ang Lee e premiato con quattro Oscar

Per il ciclo “Il Vizio del cinema”, martedì 5 aprile alle 21.10 Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone “Vita di Pi”, il film di Ang Lee premiato con quattro Oscar e tratto dall’omonimo romanzo di Yann Martel. Il regista racconta la straordinaria avventura di un ragazzo, interpretato da Suraj Sharma, che sopravvive a un naufragio e affronta un viaggio epico e insidioso in compagnia di una pericolosa tigre del Bengala. La storia di Pi è ambientata in tre diversi continenti e in due oceani e si svolge nel corso di molti anni. Pi è un giovane che conduce una vita serena a Pondicherry, in India, dove suo padre gestisce uno zoo.

Quando i genitori decidono di lasciare tutto per trasferirsi in Canada, Pi è costretto a dire addio a tutti gli animali, comprese quelle tigri pericolose da cui si sente attratto. In seguito a una tragica tempesta, la nave dove viaggia Pi con la sua famiglia affonda e il ragazzo, unico sopravvissuto, si ritrova ad affrontare un percorso in compagnia di una tigre di nome Richard Parker. La strana convivenza lascia presto spazio a un legame che si fa sempre più profondo e spinge i due a trovare il modo di tornare a casa.

Candidato a undici Premi Oscar, il film è stato premiato per la miglior regia, i migliori effetti speciali, la miglior fotografia e la miglior colonna sonora.