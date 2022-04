Su Rai 4 “Un uomo ordinario”: ecco la trama

In prima visione su Rai 4 il thriller “Un uomo ordinario”, diretto da Brad Silberling con Ben Kingsley: ecco la trama

Martedì 5 aprile Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone in prima visione alle 21.20 il film thriller “Un uomo ordinario” di Brad Silberling. Un criminale di guerra dell’ex Jugoslavia, noto come “il Generale”, ha trovato un rifugio segreto in un fatiscente appartamento e il suo unico contatto con l’esterno è la sua giovane cameriera. Tra l’uomo e la ragazza nascerà una particolare intesa che si tingerà di ambiguità. Ben Kingsley è il protagonista di un affascinante thriller che prende le mosse dalle terribili operazioni di pulizia etnica nelle guerre balcaniche degli anni ’90 immaginando che, dopo la cattura nel 2011 di Goran Hadzic, accusato di aver sterminato 264 persone, sia in circolazione un altro criminale di guerra serbo.

A seguire, nuovo appuntamento con “Wonderland” il magazine di Rai4 che questa settimana sarà interamente dedicato ai robot con una puntata speciale che cade nel 30° anniversario della morte di Isaac Asimov, tra i più influenti e celebrati scrittori di fantascienza, autore del “ciclo dei robot”.