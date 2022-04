Prosegue “30 libri in 30 giorni”, l’iniziativa di BCsicilia

Continua “30 libri in 30 giorni” la manifestazione promossa da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali

Partita “30 libri in 30 giorni” la manifestazione promossa da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per contribuire a riscoprire la bellezza della lettura.

L’iniziativa prevede la presentazione, per trenta giorni consecutivi, di altrettanti volumi. La rassegna si svolgerà dal 23 di marzo al 22 di aprile 2022. I 30 libri presentati sintetizzano varie esperienze editoriali con particolare attenzione al nostro patrimonio culturale e ambientale. Gli appuntamenti sono organizzati anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private e con Case editrici.

Tra gli autori che presenteranno i volumi all’interno della rassegna: Ferdinando Maurici, Massimo Cultraro, Tommaso Romano, Giuseppe Oddo, Giuseppe Iacono, Rosario Giuè, Adriana Chirco. Verranno proposti libri che parlano di Sebastiano Tusa, di Archeologia, di confraternite e tradizioni, emigrazione siciliana, medioevo normanno, dei quattro mandamenti di Palermo, di antica viabilità, Settimana santa, dei cavalieri di Malta, di autonomia siciliana.

La manifestazione si tiene nei 30 giorni antecedenti al 23 aprile, data che l’Unesco ha dedicato alla Giornata mondiale del Libro e del diritto d’Autore, scelto perché è il giorno in cui sono morti nell’anno 1616 tre grandi scrittori di fama mondiale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega.

“Il libro – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia – resta ancora un formidabile strumento di informazione, apprendimento, conoscenza, svago, una straordinaria finestra aperta sul mondo, indispensabile per la crescita personale ed intellettuale, incoraggia gli scambi di idee, permette di viaggiare con la fantasia e l’immaginazione, di vivere le vite di uomini e donne del passato e contemporanamente continuare a favorire il progresso sociale e culturale di ogni comunità”. Per informazioni: Email: [email protected] – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

Di seguito i luoghi, le date, i titoli e gli autori dei 30 libri che verranno presentati.

Campofelice di Roccella – Mercoledì 23 Marzo

La guerra è della morte

di Nuccio Pepe

Agrigento – Giovedì 24 marzo

Sebastiano Tusa: l’Uomo, lo Studioso, l’Archeologo

Autori vari

Montemaggiore Belsito – Venerdì 25 Marzo

Un uomo, un medico

di Giuseppe Iacono e Maristella Panepinto

Balestrate – Sabato 26 Marzo

La stagione accanto

di Rossella Caleca

Bagheria – Sabato 26 Marzo

Nino Martoglio e l’anatomia di una morte annunciata

di Maurizio Cairone

Castellammare del Golfo – Domenica 27 Marzo

Né luna né santi

di Santo Lombino

Trecastagni – Lunedì 28 Marzo

Ex-voto d’Italia. Strategie di comportamento sociale, per grazia ricevuta

di Renato Grimaldi

Caccamo – Sabato 2 aprile

Il leggendario Federico II

di Valentina Certo

Carini – Sabato 2 aprile

Elamiti, Elimioti, Elimi

di Giuseppe Valenza

Partinico – Sabato 2 aprile

Leonardo Lo Bianco: vita, scritti, testimonianze

a cura di Salvo Vitale

Cefalù – Domenica 3 aprile

La luna è d’acciaio

di Paola Castiglia

Ficarra – Domenica 3 aprile

Un solo rogo d’anima e di carne

a cura Luciano Armeli Iapichino e Antonio Baglio

Campofiorito – Lunedì 4 Aprile

Atlante dell’antica viabilità della Sicilia centro occidentale

di Angelo Vintaloro

Enna – Martedì 5 Aprile

L’ora degli incappucciati. Settimana santa di Enna tra confraternite e tradizioni

di Ilaria Lombardo

Trabia – Mercoledì 6 Aprile

Schliemann alla ricerca di Troia

di Massimo Cultraro

Trapani – Giovedì 7 aprile

Couscous. Koinè culturale dei popoli

di Mario Liberto

Bolognetta – Giovedì 7 aprile

Nostra patria è il mondo intero. 150 anni di emigrazione siciliana

di Giuseppe Oddo e Nicola Grato

Altavilla Milicia – Venerdì 8 aprile

La Reconquista dell’Europa

di Alfonso Lo Cascio

Palazzolo Acreide – Venerdì 8 aprile

Una folgore tra le tenebre. Il medioevo normanno in Sicilia

di Domenico Arezzo Pagano

Castel di Lucio – Sabato 9 aprile

Il Mondo di Candy

di Giulia Maria Giordano

Collesano – Domenica 10 Aprile

Il tempo culla

di Lina Curione

Palermo – Lunedì 11 Aprile

Reagire per le libertà

A cura di Tommaso Romano e Antonino Sala

Termini Imerese – Martedì 12 Aprile

Come un Granello di Senape

di Rosario Giuè

Isola delle Femmine – Mercoledì 13 Aprile

L’Isola di Fimia

di Antonino Riccobono

Barcellona Pozzo di Gotto – Venerdì 15 Aprile

Orgoglio siciliano. Luci e ombre dell’autonomia e dell’anima siciliana

di Nuccio Carrara

Palermo – Martedì 19 aprile

Palermo. I quattro mandamenti

di Adriana Chirco

Catania – Mercoledì 20 aprile

La Sicilia archeologica di Tommaso Fazello

di Ferdinando Maurici

Riesi – Mercoledì 20 aprile

Il bandito e Margherita

di Pasquale Almirante

Montelepre – Giovedì 21 aprile

Antudo. Giuliano e l’indipendenza siciliana

di Nino Chiofalo

Marineo – Giovedì 21 aprile

L’onestà del tempo

di Valerio Scibetta

Messina – Venerdì 22 aprile

Il fungo dei cavalieri di Malta. La pianta-mito dell’antica farmacia melitense il Cynomorium coccineum Linn

di Pippo Lo Cascio

