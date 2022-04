Previsioni meteo 5 aprile 2022: torna la Primavera

Le previsioni meteo di oggi, martedì 5 aprile 2022: alta pressione in rinforzo sull’Italia. Tempo stabile e temperature in aumento

Dopo un weekend con condizioni meteo instabili e clima freddo sull’Italia, con temperature inferiori alla media stagionale, torna il sereno grazie al definitivo allontanamento del nucleo di bassa pressione. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni o con innocua copertura nuvolosa su tutta la nostra Penisola grazie alla graduale rimonta dell’alta pressione. Anche le temperature tenderanno a risalire, per riavvicinarsi ai valori stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo qualche nota di instabilità sulla Sardegna e al Centro-Sud, con possibilità di piogge sparse. Clima variabile anche nella giornata di giovedì, con deboli precipitazioni al meridione e Alpi di confine. L’alternanza di piogge e sole sarà una caratteristica della prima decade di Aprile, mentre a seguire si intravede un robusto anticiclone.

Intanto per oggi, martedì 5 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Est con tempo ancora asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità a tratti compatta. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità variabile. Al pomeriggio isolati fenomeni in Appennino con neve oltre i 1900 metri, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi su tutte le regioni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Sardegna e settori adriatici. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con delle schiarite anche sulla Puglia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Centro-Sud, minime in calo al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.